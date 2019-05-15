72. Cannes Film Festivali başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri72. Cannes Film Festivali başladı
GeriDünya 72. Cannes Film Festivali başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
15.05.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

72. Cannes Film Festivali başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
72. Cannes Film Festivali başladı

Fransa'nın Cannes şehrinde sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 72. Cannes Film Festivali başladı.

Bu yıl 25 Mayıs'a kadar sürecek 72. Cannes Film Festivali, açılış seremonisinin ardından ABD'li yönetmen Jim Jarmusch'ın "The Dead Don't Die" filminin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.

Festivalin bu yılki jüri başkanlığını, "The Revenant" ve "Birdman" filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu üstleniyor.

Jüride Inarritu'nun yanı sıra 21 yaşındaki ABD'li aktris Elle Fanning, Gine asıllı Fransız yönetmen Maimouna N’Diaye, ABD'li yönetmen Kelly Reichardt, Polonyalı yönetmen ve yapımcı Pawel Pawlikowski, Fransız senarist, yönetmen ve çizgi film senaryo yazarı Enki Bilal, Fransız yönetmen ve senarist Robin Campillo, İtalyan yönetmen ve aktris Alice Rohrwacher ve Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos yer alıyor.

Ünlü oyuncular Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'nun oynadığı "Once Upon A Time In Hollywood" filmi, dikkat çeken filmlerin arasında yer alıyor.

"Altın Palmiye" ve ana kategorideki ödüller için yarışacak 21 film şöyle:

- Jim Jarmusch'ın "The Dead Don't Die" filmi

- Pedro Almodovar'ın "Douleur et gloire" filmi

- Marco Bellochio'nun "Il Traditore" filmi

- Diao Yinan'ın "The Wild Goose Lake" filmi

- Bong Joon Ho'nun "Parasite" filmi

- Jean-Pierre ve Luc Dardenne'nin "Le jeune Ahmed" filmi

- Arnaud Desplechin'in "Roubaix, une lumiere" filmi

- Mati Diop'un "Atlantique" filmi

- Xavier Dolan'ın "Mathias et Maxime" filmi

- Jessica Hausner'in "Little Joe" filmi

- Abdellatif Kechiche'nin "Mektoub My Love: Intermezzo" filmi

- Ken Loach'ın "Sorry we missed you" filmi

- Ladj Ly'nin "Les miserables" filmi

- Terence Malick'in "A Hidden Life" filmi

- Kleber Mendonça Filho ve Juliano Dornelles'in "Bacurau" filmi

- Corneliu Porumboiu'nun "La Gomera" filmi

- Ira Sachs'ın "Frankie" filmi

- Celine Sciamma'nın "Portrait de la jeune fille en feu" filmi

- Elia Suleiman'ın "It must be heaven" filmi

- Quentin Tarantino'nun "Once Upon A Time In Hollywood" filmi

- Justine Triet'in "Sybil" filmi

Toplam 4 binden fazla gazetecinin ve 90 ülkeden 2 binden fazla medya kuruluşunun akredite olduğu 12 gün sürecek festival için Cannes'a yaklaşık 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

Yaklaşık 700 güvenlik görevlisinin görev yapacağı festival döneminde, şehrin en yoğun caddesi olan Croisette'e, herhangi bir arabalı saldırıya karşı yaklaşık 665 büyük beton saksı konuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Suudi Arabistan: 2 petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendi

Irak Başbakanı Abdulmehdi Türkiye'ye gelecek

ABD polisi, gözaltına alamadığı hamile kadına kurşun yağdırdı