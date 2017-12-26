Dünya Bankası araştırdı: Vergi ödeme...

Dünya Bankası ve PwC işbirliğinde 190 ülkedeki vergi ödeme kolaylığı ve şirketlerin vergilendirilme sürecinin incelendiği Vergi Ödemeleri 2018 raporu yayımlandı. Rapora göre, hem şirketlerin hem resmi kurumların teknoloji kullanımı, dünya genelinde yapılan vergi ödeme sayısını ve süresini azaltarak vergi ödemelerini kolaylaştırıyor.

TÜRKİYE’NİN SONUÇLARI REVİZE EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl yayımlanan raporda vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında 128. sırada yer alan Türkiye, “Pişmanlıkla Beyan Sonrası İnceleme” konusunda atılan adımlar sayesinde, Vergi Ödemeleri 2018 raporunda, 88. sıraya yerleşti ve 2017 raporu da revize edilerek 128. sıra 84 olarak olarak güncellendi.

PwC Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz, birçok ekonomide devletlerin ve vergi idarelerinin farklı uygulamalarla şirketlere vergi ödemesi konusunda kolaylıklar sunduğunu hatırlatarak şunları dile getirdi: “Vergi sistemlerinin etkili olması işletmeler için yarar sağlarken yatırıma teşvik ederek ekonomik gelişime katkı sağlar. Bu anlamda Türkiye’nin vergi ödeme kolaylığı, dolayısıyla da ‘iş yapma’ kolaylığı açısından üst sıralara çıkmasında gerekli adımları yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, sadece pişmanlıkla beyan sebebiyle mükelleflerin incelemeye alınmadığı ve alınamayacağı yönünde yapılan açıklamalar ile geçen sene yapılan yanlışlık düzeltildi ve Türkiye sıralamada 88. sıraya yükselmiş ve önceki yıldaki sıralamamız da düzeltilmiş oldu. Önümüzdeki yıl için ise teşvik belgesiz makina ve teçhizat alımlarında KDV iadesi veya istisnası konusunda adım atılırsa Türkiye’nin büyük bir sıçrama ile ilk 50’lere kadar yükseleceğini öngörüyoruz.”

KÜRESEL SONUÇLAR:

Rapora göre; dünya geneline baktığımızda istihdam ve gelir vergilerine uyum için gereken süre, geçtiğimiz yıla göre 2 saat kısalarak gelir vergilerinde ortalamada 61 saate, istihdam vergilerinde ise 87 saate düştü. Bu sürenin azalmasını sağlayan etkenler arasında, hazır beyanlarla elektronik beyan ve ödeme, vergi ve muhasebe yazılımının geliştirilmesi yer alıyor. Bulgular, artan e-beyannameler, ödeme kapasitesinin artması, vergi mükelleflerinin çevrimiçi sistemleri ve yeni internet portallarını daha fazla kullanması nedeniyle; vergi ödeme sayısının, son iki yılda yaklaşık bir ödeme azaldığını ortaya koyuyor. Öte yandan, 190 ülkede, istihdam ve gelir hariç, toplam vergi ve katılım oranının, 2004 yılından bu yana ilk kez artarak, %36’dan %52’ye çıktığı vurgulanıyor.

PwC Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz, “Teknolojinin, verginin maliyet ve idari yükünü azaltmadaki etkisi, bulgularımıza göre bu yıl tüm dünyada aynı. Özellikle, işletmeler için hayatı kolaylaştırıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor. Türkiye’de de bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bunların sonuçları da yavaş yavaş sıralamadaki yerimize yansıyacaktır. Ancak, unutmamak gerekir ki tüm ülkeler sıralamalarda yukarı çıkabilmek için büyük bir çaba içinde. Herkesle aynı seviyede çaba göstermek sadece yerimizi korumamıza yardımcı olur. Yukarılar için herkesten daha fazla performans sergilemek gerekiyor.” dedi.

Vergi Ödemeleri 2018 raporuna göre, 162 ülkede KDV sistemi bulunuyor. Bu ülkelerin 107’sinde de vergi iadesi mevcutken, 51 ülkede, özellikle Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde KDV iadesi bulunmuyor. Dört ekonomide, iş makinesi satın alımı KDV’den muaf tutuluyor. KDV iadeleri ve kurumlar vergisi süreçleri Avrupa Birliği’nde hızlıyken; Orta Amerika, Orta Doğu ve Asya Pasifik’te biraz daha yavaş, Afrika ve Güney Amerika ise en sonda geliyor. İki yıldır araştırma kapsamına alınan KDV ve kurumlar vergisi beyanname sonrası süreçleri, işletmelerin uyması gereken en zor ve uzun süreçler arasında yer alıyor. Bazı durumlarda süreçlerin uzunluğu, şirketlerde bir yıldan uzun süre için nakit akışı ve idari gecikmelere sebep olabiliyor.