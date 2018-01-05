Domates Soslu Köfteli Makarna Tarifi

Anne köftesinin piştiği günlerde sofrada bir de makarna varsa bizden mutlusu olmazdı. Hala ikisinin de damağımızdaki yeri çok başka! İşte size o günleri yaşatacak, köfteyle makarnanın domates sosu eşliğinde buluşmasına şahitlik ettirecek o leziz tarif…
Domates Soslu Köfteli Makarna
Malzemeler:
• ¼ makarna
• 125 gram az yağlı kıyma
• 1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)
• 1 paket Knorr köfte harcı
• Sıvı yağ
• Tuz
Sosu için:
• 4 adet domates
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 diş sarımsak
• Tuz
Tarif:
• Derin bir tencereye sıcak su ve biraz tuz koyup makarnaları haşlayın.
• Yine derin bir kaba; kıymayı, rendelenmiş soğanı ve Knorr köfte harcını ekleyerek güzelce yoğurun.
• Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve kopardığınız parçaları minik bir top haline getirin.
• Kızgın yağda köftelerinizi iyice pişirin.
• Bir tavada tereyağını eritin.
• Üzerine küp küp doğranmış domatesleri ve dövülmüş sarımsağı ekleyin.
• Tuzu da ekleyip 5 dakika boyunca karıştırın.
• Hazırladığınız domatesli sosa, kızarmış köfteleri ekleyin ve tekrar karıştırın. (1 dakika yeterlidir)
• Son olarak haşlanmış makarnanın suyunu süzerek üzerine domates soslu köfte karışımını ekleyip karıştırın. •
Afiyet olsun!