Domates Soslu Köfteli Makarna Tarifi

Anne köftesinin piştiği günlerde sofrada bir de makarna varsa bizden mutlusu olmazdı. Hala ikisinin de damağımızdaki yeri çok başka! İşte size o günleri yaşatacak, köfteyle makarnanın domates sosu eşliğinde buluşmasına şahitlik ettirecek o leziz tarif…







Domates Soslu Köfteli Makarna



Malzemeler:

• ¼ makarna

• 125 gram az yağlı kıyma

• 1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)

• 1 paket Knorr köfte harcı

• Sıvı yağ

• Tuz



Sosu için:

• 4 adet domates

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 diş sarımsak

• Tuz



Tarif:

• Derin bir tencereye sıcak su ve biraz tuz koyup makarnaları haşlayın.

• Yine derin bir kaba; kıymayı, rendelenmiş soğanı ve Knorr köfte harcını ekleyerek güzelce yoğurun.

• Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve kopardığınız parçaları minik bir top haline getirin.

• Kızgın yağda köftelerinizi iyice pişirin.

• Bir tavada tereyağını eritin.

• Üzerine küp küp doğranmış domatesleri ve dövülmüş sarımsağı ekleyin.

• Tuzu da ekleyip 5 dakika boyunca karıştırın.

• Hazırladığınız domatesli sosa, kızarmış köfteleri ekleyin ve tekrar karıştırın. (1 dakika yeterlidir)

• Son olarak haşlanmış makarnanın suyunu süzerek üzerine domates soslu köfte karışımını ekleyip karıştırın. •



Afiyet olsun!