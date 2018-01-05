Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Kim Yaptı Bunu Dedirtecek Lezzetler>Domates Soslu Köfteli Makarna Tarifi

Domates Soslu Köfteli Makarna Tarifi

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

Köfte mi makarna mı? Eğer karar veremediyseniz, her ikisini bir arada denemeye ne dersiniz? Bu tarifte köfteyle makarnayı tek tabakta birleştirdik!

Anne köftesinin piştiği günlerde sofrada bir de makarna varsa bizden mutlusu olmazdı. Hala ikisinin de damağımızdaki yeri çok başka! İşte size o günleri yaşatacak, köfteyle makarnanın domates sosu eşliğinde buluşmasına şahitlik ettirecek o leziz tarif…

Domates Soslu Köfteli Makarna Tarifi

Domates Soslu Köfteli Makarna

Malzemeler:
• ¼ makarna
• 125 gram az yağlı kıyma
• 1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)
• 1 paket Knorr köfte harcı
• Sıvı yağ
• Tuz

Sosu için:
• 4 adet domates
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 diş sarımsak
• Tuz

Tarif:
• Derin bir tencereye sıcak su ve biraz tuz koyup makarnaları haşlayın.
• Yine derin bir kaba; kıymayı, rendelenmiş soğanı ve Knorr köfte harcını ekleyerek güzelce yoğurun.
• Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve kopardığınız parçaları minik bir top haline getirin.
• Kızgın yağda köftelerinizi iyice pişirin.
• Bir tavada tereyağını eritin.
• Üzerine küp küp doğranmış domatesleri ve dövülmüş sarımsağı ekleyin.
• Tuzu da ekleyip 5 dakika boyunca karıştırın.
• Hazırladığınız domatesli sosa, kızarmış köfteleri ekleyin ve tekrar karıştırın. (1 dakika yeterlidir)
• Son olarak haşlanmış makarnanın suyunu süzerek üzerine domates soslu köfte karışımını ekleyip karıştırın. •

Afiyet olsun!

Etiketler:
En Çok Okunanlar
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri