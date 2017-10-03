Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 4 Ekim TRT 1 yayın akışı

İzleyicilerine heyecan tufanı yaşatan dizi Diriliş Ertuğrul için bekleyiş sürüyor. Savaş ve aksiyonun yer aldığı tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu için sevenleri araştırma yapıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Bu hafta yayınlanacak mı? İşte, 4 Ekim TRT 1 yayın akışı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak yapım şirketi tabanlı alınan bilgilere göre dizinin en erken ekim ayında ekranlara geleceği bilgisi edinildi. Bazı internet sitelerinde yer alan iddialara göre ise dizi 25 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekranlarda olacak
TURGUT ve BAMSI ALP FİLM VE TELEVİZYON FUARINDA
Turgut Alp karakterini canlandıran oyuncu Cengiz Coşkun ve Bamsı Alp karakterine hayat veren Nurettin Sönmez 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Ve Televizyon Forum & Fuarına katıldı.
YENİ OYUNCU ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
Son olarak Kehribar dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslıhan Güner artık Diriliş Ertuğrul kadrosunda! Güzel oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı ise henüz netlik kazanmadı.
1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Malatyalı Babası ise Sivaslıdır. Güner, Sivas’ı gezip gördüğü için Sivaslıyım da diyebiliyor. 170 cm boyunda ve 57 kg ağırlığındadır. İki kız ve birde erkek kardeşi vardır. Batıl inançlara inanmayan, bir randevuda bekletilmekten ve bekletmekten hoşlanmayan özelliklere sahiptir. Mutfakta yemek yapmayı ve vakit geçirmeyi seven biridir.
Güner, Barış Manço Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Günümüzde halen etkin durumda olan Türk dizi oyuncusu farklı farklı filmlerde rol almış ve hepsinin üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.
İlk rol aldığı film 2002 yılında gösterime giren Sırlar Dünyası’dır(2002).
En İyi Arkadaşım (2004),
Büyük Buluşma(2004),
The İmam(2005),
Çemberimde Gül Oya(2006),
Selena(2006),
Esir Kalpler(2006),
Eksi 18(2006),
Sevda Çiçeği(2006),
Yuvamı Yıkamazsın(2007),
Asi(2007),
Şefkat Tepe(2010),
Bir Zamanlar Osmanlı(2012),
Sümela’nın Şifresi(2012),
Moskova’nın Şifresi(2012),
Herşey Yolunda Merkez(2013) gibi projelerde rol almıştır.
4 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Doktor Geldi
06:35 İyilik Kulübü
07:15 Yeşil Deniz
09:55 Beni Böyle Sev
12:45 Doktor Geldi
14:30 Böyle Bitmesin
16:50 Seksenler
19:10 Hava Durumu
19:15 Habere Doğru
19:30 Erhan Çelik İle Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Transformers: Kayıp Çağ"
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Yabancı Sinema "Transformers: Kayıp Çağ"
03:40 Filmin En Güzel Sahnesi "Saklambaç"
03:45 Böyle Bitmesin
05:40 ---
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI
Onur Baştürk'e verdiği ropörtajda Diriliş Ertuğrul'daki akıbetini de değerlendiren Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan haberleri yalanladı. İşte, Düzyatan'ın vermiş olduğu demeçler;
"Diriliş” bu sezon da devam ediyor. Dördüncü sezonumuz. Evet, her yıl ayrılacağıma yönelik haberler çıkıyor. Oysa hiçbir zaman öyle bir fikrimiz olmadı. Devam ediyorum. Bu son sezon mu olur bilmiyoruz ama, yol içerisinde anlaşılacak."
* O dönemde yaşamak ister miydin?
"Çok zor bir dönem. Yaşamak isterdim de, ne kadar yaşardım bilmiyorum! İnsan ömrü uzun olan da var. Ertuğrul Gazi 93 yaşında vefat ediyor. Ama kaç tane savaştan sağ çıkıyor. O kadar savaştan sağ çıkabilir miydim, bilinmez. Dönem karışık bir dönem. Şartlar çok ağır. Göçebe hayat da öyle. O dönemde yaşamak kolay değilmiş."
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