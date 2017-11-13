Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanında Ares'ten suikast planı

Ekranların aksiyon seviyesi yüksek tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ölüm kalım savaşı yaşanacak. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Köle tüccarı Simko ve eşkıya Mihalis’in arasında kalan Ertuğrul, kölelerle birlikte kaçmayı başarmış ve peşine düşen Mihalis ile adamlarını da yok etmişti. Yeniden köle tüccarı Simko’nun eline düşen Ertuğrul’u kurtarmaya, bu kez Aksakallılar’ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri yetişmişti. Yaşanan çarpışmada Ertuğrul ve köleler kurtulmuş, Simko ise kaçmıştı. Ertuğrul, Simko’yu yakalayabilecek mi? Atsız’la olan dostlukları nasıl gelişecek? Kurtulan Ertuğrul’un yeni hedefi ne olacak? Kendisine tuzak kuranı öğrenebilecek mi? En önemlisi de, obasına dönebilecek mi?
Bahadır tarafından omzundan hançerlenen Turgut’un tepkisi ne olacak? Çavdarlar ile Kayılar arasındaki ilişkiler bundan sonra nasıl gelişecek? Aslıhan Hatun ile Turgut, olanlar karşısında nasıl tavır gösterecek? Köpek bu gelişmeleri nasıl kullanacak?
Hanlı Pazar’ı satıp göç etmeye karar veren Dündar Bey, pazarın satışı için Aslıhan Hatun’un amcası Bahadır Bey’le anlaşmıştı. Toyda bey seçilir seçilmez pazarı Bahadır Bey’e satacağını söyleyen Dündar Bey amacına ulaşabilecek mi? Toyda kim bey seçilecek? Dündar Bey’in kararlarının ikilik çıkardığı Kayı obasının gidişatı ne olacak?
Simko’nun adamı Anteus’u yakalayıp öldüren Ares, ondan Simko ile Ertuğrul’un mağaraya geleceklerini öğrenmişti. Simko ile Ertuğrul’u mağarada bekleyen Ares, onları öldürebilecek mi? Ertuğrul’un obasına dönmesini engelleyebilecek mi?
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