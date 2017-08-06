Deniz Seki: Açıkhava’dayım ben şu anda değil mi? Kaç yıl geçti aradan 3 yıl mı?

Cezaevinde 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz aylarda tahliye olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcının konserinde adeta bir sevgi seli yaşandı. Mutluluğu gözlerinden okunan Deniz Seki, üç saat süren konserinde zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Bir ara sahnede gözyaşlarına hakim olamayan Seki, “Açıkhava’dayım ben şuanda değil mi? Kaç yıl geçti aradan 3 yıl mı?’’ diye hayranlarına sordu. Bu sorunun üzerine hayranları Seki’yi alkış yağmuruna tuttu. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen ünlü şarkıcı, konserine gelen bütün dostlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seki, ’’Bu kadar şarkı yazan bir insan nasıl olur da bir cümle kuramaz? Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, taktir ederseniz ki çok uzun zaman sonra aranızdayım. Kariyerimde 20 yılım ilk defa Açıkhava’dayım, çok mutluyum herkese çok teşekkür ederim. Büyük kavuşma artık ben konuşmayayım şarkılarım konuşsun’’ ifadelerini kullandı.