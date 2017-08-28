Deli Gönül 9. bölüm fragmanında Kadir yıkılıyor

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen heyecanlı dizisi Deli Gönül yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Deli Gönül yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fatmanur olmasa da, Antakya’ya dönme kararı alan Kadir, beklenmeyen bir gelişme ile karşı karşıya kalacaktır. İşte, Deli Gönül yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Fatmanur’un ihaneti ile yıkılan Kadir, bir yandan bunun nedenlerini sorgularken, diğer yandan kızının iyileşmesi ile teselli bulacaktır. Fatmanur olmasa da, Antakya’ya dönme kararı alan Kadir, beklenmeyen bir gelişme ile karşı karşıya kalacaktır. Fatmanur’un, Türkan ile yaptığı anlaşmaya sadık kalabilmek için yaptıkları, ona büyük bir ızdırap verecektir. Kadir’i inandırmak için Ahmet’e gösterdiği yakınlık, Ahmet tarafından yanlış anlaşılınca kendini köşeye sıkışmış hissedecektir. Ahmet her ne kadar Fatmanur’un davranışlarından öncelleri şüphe etse de, aşık olmanın verdiği heyecan ile bunları görmezden gelmeye çalışacak, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü anda, edindiği bilgi bütün dengesini bozacaktır. Şafak, Selim’in hayatının detaylarını öğrendikçe, rekabet sınırlarını zorlayacak fakat verdiği kararlar arkadaşlarının ondan uzaklaşmasına sebep olacaktır. Nihat, Kasım’a ulaşamadığı için girdiği çıkmazdan kurtulmanın yollarını ararken, yaşanan gelişmeler onu daha fazla risk almaya ve hiç istemediği bir ortaklığa zorlayacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Fatmanur ve Kadir, Antakya’ya geri dönerek, her şeye yeniden başlamak için karar alacak, fakat beklenmeyen gelişmeler ile planlarını bir müddet ertelemek zorunda kalacaklardır.

Kadir, Şükran’ı hayatta tutabilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Bu kademede Türkan‘ın yardımını kabul etmek mecburiyetinde kalacak, bu kararı ile kendine oynanacak büyük oyuna istemeden zemin hazırlamış olacaktır.

Ahmet, Arif’in oynadığı oyunları açığa çıkartmaya çalışacak, ama Arif’in asıl planının asla farkına varamayacaktır.

Hayri ve Nihat’ı arasındaki uçurum giderek büyüyecek, Nihat'ın babasından intikam almak için başladığı işte hiç ummadığı bir olay ile karşılaşacak. Tüm dengesi bozulacaktır.

Şafak tam her şeyi kaybettiğini düşündüğü anda, önüne gelen fırsatı ablasını kontrol edebilmek için kullanacak, adeta küllerinden yeniden doğacaktır.

Her şeye yeniden başlamak için verilecek ödünler, mutlu olabilmek için harcanacak emekleri boş çıkaracaktır.