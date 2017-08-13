Darbe girişiminin kara kutusu: Akıncı Üssü’nden havalanan F-16’larda o gece neler konuşuldu?

Ankaralılar darbe girişiminden 15 Temmuz 2016 akşamı kentin üzerinde alçaktan uçan F-16’ların çıkardığı büyük gürültüyle haberdar oldu. Darbenin başladığını, Akıncı Üssü’nden havalanan ilk F-16’yı kullanarak Türkiye’ye ilan eden pilot Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Çavur’du.

Çavur’un saat 22.08 gibi havalanan uçağı, Ankara üzerinde alçak irtifada yaptığı uçuştan sonra 22.45 sularında Akıncı’ya indi. Çavur, saat 22.47’de park alanına doğru yol alırken telsizden o sırada kalkışa hazırlanan 143’üncü Filo Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Azimetli’nin “Hocam siz uçup indiniz mi” sorusuyla karşılaştı. Çavur, “Mutabık, hocam ee her taraf tutulmuş ve her yerde bir şeyler var” diye yanıt verdi. Azimetli’nin “Okey” diye karşılık vermesinin ardından Çavur ekledi: “Ama artık kulakları yok...” Azimetli “Tamam” dedi.

F-16 pilotu, “Artık kulakları yok” derken ne demek istemiş olabilirdi?

Bu sorunun yanıtını Çavur’un yakalandıktan sonra verdiği savcılık ifadesinde buluyoruz. Çavur, aynen şöyle diyor: “‘Artık kulakları yok’ şeklinde ifadem uçağın çıkardığı gürültüden kulaklarının sağır olabileceğine yönelik kasıtla söylenmiş bir sözdür.”

Kulakları ‘yok edilen’ Ankara halkıydı. Salt bu ifade bile darbe girişiminde görev alan Gülenci F-16 pilotlarının, yaşadıkları ülkenin insanlarına, içinden çıkıp geldikleri halka karşı ne kadar düşmanca bakabilecekleri konusunda ibret verici bir örnektir.





Filolarının görevi neydi?

Hava Kuvvetleri’ndeki standart bir uygulama çerçevesinde askeri uçuşlarda yapılan bütün konuşmalar otomatik olarak kayda alınıyor. Darbe gecesi Akıncı’da uçuşların operasyon merkezi olarak kullanılan 141’inci Filo’da telsizin bulunduğu ‘desk’ ile yukarıdaki pilotlar arasında yapılan konuşmaların kayıtları bunun gibi tüyler ürpertici çok sayıda örnekle doludur.

Sonuçta ancak teröristlere ya da savaşta ‘düşman’ unsurlara karşı icra etmeleri gereken operasyonları kendi vatandaşlarına karşı büyük bir soğukkanlılık içinde acımasızca icra eden bir insan tipi karşınıza çıkıyor. Örneğin Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, kokpitte gözünü kırpmadan bombanın ateşleme düğmesine basarken, aşağıda çok sayıda masum insanı öldürmek üzere olduğunu çok iyi bilmektedir.

FETÖ’nün ona verdiği görev çerçevesinde birkaç saniye sonra şehit edeceği Özel Harekât görevlisi 44 insanın hayatının hiçbir değeri yoktur Uzunoğlu için o an.

Akıncı’da o gece görev alan F-16 pilotları, kurgulanmış birer robot gibi, verilen emirleri mekanik bir şekilde yerine getiriyorlardı. Bir de bombaları ateşleyenlerin emirlerini aldıkları amirleri ve ‘abileri’ vardı. Pilotlar 141’inci Filo’dan havalanıyorlardı. Onlara, nereye uçacakları, hangi irtifada uçacakları, nereyi bombalayacakları, hangi bölgede MACH üstü geçiş yapacakları yolundaki talimatlar ise Akıncı Üssü’nün kuzeyindeki 143’üncü Filo’dan geliyordu.

Burası hem üssün ve hem de 15 Temmuz darbe girişiminin karar merkeziydi. 15 Temmuz gecesi burada Akıncı Üssü’nün komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, Harekât Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin gibi asker ekibin yanı sıra Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Biniş ve Nurettin Oruç gibi darbenin sivil yönetici kadrosu da bulunuyordu. 141’e bütün emirler karar merkezi 143’te bulunan Albay Özçetin tarafından iletiliyordu. Derdest edilen komutanlarsa 141’de alıkonuyordu. (143 ile 141’e eşit mesafedeki üs karargâhındaysa üs komutanının makam odası bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da darbe gecesi karargâhtaki bir odada alıkondu.)

Kalkışmanın bütün kritik kararları burada alınıyordu. Örneğin, TBMM Genel Kurulu darbeye karşı olağanüstü toplandığında, TBMM’nin havadan vurulması kararı 143’üncü Filo’daki heyet tarafından veriliyordu. O gece Türkiye’ye yapılan sınırsız kötülüğün izini sürmek istediğinizde Akıncı’daki bütün yollar aslında 143’üncü Filo’ya çıkıyordu.

Binbaşı Çavur, “Artık kulakları yok” diyordu Ankaralılar için. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı ‘yok olacak’ hedef, bir ülkenin geleceğiydi.



FETÖ’cü pilotların TBMM’ye saldırısı sırasında bir bomba, Meclis’in ikinci katındaki Başbakanlık makam odasının üzerine düştü.

BİRİNCİ SALDIRI (23.18)

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’na saldırı

“Harekât komutanımız burda, vurabilirsiniz”

23.08

FİLO (TOSUN): Bölge neresi hocam, PÖH mü, PÖH mü (Polis Özel Harekât)?

ASLAN 1 (AZİMETLİ): Tamamen, PÖH A9, helikopterli araç, hareket ederse vuracam.

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekât komutanımız burda, vurabilirsiniz.

ASLAN 1 (AZİMETLİ): Okey hocam, beklemede kalın, bildirecem.

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı bekliyoruz.

ASLAN 1 (AZİMETLİ): Şu an A9’dan bir tane helikopter çıkardılar, Sikorsky ama araçla itiyor görünüyor, pistin ortasına aldılar, eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak.

23.17

FİLO (TOSUN): Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun, nizamiye bölgelerinde.

ASLAN 1 (AYDOĞDU): Şu an bir helikopter yakıt alıyor, muhtemel çalıştıracaklar onu, vuralım mı?

FİLO (TOSUN): Hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun.

23.18

ASLAN 1 (AYDOĞDU): Filo, Aslan 1, tek helikopter imha edildi.

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı hocam elinize sağlık.

ASLAN 1 (AYDOĞDU): İkinci helikopteri de imha etmek istiyoruz şey için.

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı hocam, talimat hareket görürseniz vurun, harekât komutanımızın emri.



Darbeci askerlerden 143’üncü Filo Komutanı Yarbay Mustafa Azimetli, ‘Aslan 1’ koduyla uçuyordu.

Lazerle işaretleme

Bu konuşmalar ASLAN 1 çağrı kodu ile uçan 143’üncü Filo Komutanı Yarbay Mustafa Azimetli ile 141’inci Filo’da ‘desk’te operasyonu yöneten Yüzbaşı Ahmet Tosun arasında geçiyor ve saat 23.18’de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’nın vurulmasını konu alıyor. Özel Harekâtçıların kullandığı helikopterlerin merkezi olan Havacılık Başkanlığı’na atılan bomba yedi kişinin ölümüne, beş kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olayda ASLAN 1 çağrı koduyla havalanan F-16’daki Yarbay Mustafa Azimetli ile Yüzbaşı Ekrem Aydoğdu hedefin lazerle işaretlemesini yaparken, işaretlenen hedefe gönderilen bomba hemen yanlarında ASLAN 2 koduyla uçan Yüzbaşı Ertan Koral ile Üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan’ın kullandığı F-16 uçağından ateşlenmişti. Tosun’un “Harekât komutanımız burda, vurabilirsiniz” şeklindeki ifadesi, bu saldırı emrini bizzat Akıncı Üssü Harekât Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in verdiğini ya da onayladığını gösteriyor.



Suç dosyası en kabarık pilotlardan Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu (yanda) mahkemeye getirilirken. Darbe girişimi sırasında (Altta).

İKİNCİ SALDIRI (00.00)

Emniyet Özel Harekât Başkanlığı’na saldırı

“Nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest”

23.53

FİLO (TOSUN): Hocam A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

ASLAN 3 (UZUNOĞLU): Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest.

00.00

ASLAN 3 (UZUNOĞLU): Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye.

ASLAN 1 (AZİMETLİ): Hocam tekrar edin nizamiyeye hareketlilik var mı?

ASLAN 3 (UZUNOĞLU): Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı.

ASLAN 1 (AZİMETLİ): Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı.



Suç dosyası en kabarık olan pilotlar

Aynı F-16’da uçan yüzbaşılar Uğur Uzunoğlu ve Hüseyin Türk’ün gerçekleştirdikleri saldırıda, Emniyet Özel Harekât Başkanlığı önünde TRT’yi darbecilerin işgalinden kurtarmak üzere hazırlık yapmakta olan 44 Özel Harekât mensubu hayatını kaybetmiş, 36 kişi de yaralanmıştır. Hedef olan merkez yaklaşık 40 dakika önce bombalanan Emniyet Havacılık Başkanlığı’nın hemen bitişiğindedir. Bu, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’nün saldırılarında tek başına en çok

şehit verilen hadisedir. Yüzbaşı Uzunoğlu, daha sonra 02.30 sularında TBMM’nin bahçesine bomba atmış, Türk de tek başına kullandığı bir F-16 ile 03.00 sularında önce TÜRKSAT antenlerini, ardından TBMM binasını bombalamıştır. Uzunoğlu ve Türk, 15 Temmuz’da suç dosyası en kabarık olan iki pilottur.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI (00.56)

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne birinci saldırı

“Vurun Emniyet binasını, bileğinize kuvvet”

00.42

ASLAN 4 (AYGÜL): Filo, Aslan 4, Emniyet binasının önünde çatışma takip ediyoruz.

FİLO (KAYGUSUZ): Emniyet binasını vurun, Emniyet binasını tahrip edin.

FİLO (KAYGUSUZ): Anlaşıldı , çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz, mutabık mıyız?

FİLO (KAYGUSUZ): Tamamen mutabıkız, emniyet binasına atış yapın.

00.48

FİLO (KAYGUSUZ): Emniyet binasına atış yaptınız mı?

ASLAN 4 (AYGÜL): İki dakika sonra taarruz olacak.

FİLO (KAYGUSUZ): Biraz acele edelim, bir bomba daha, iki bomba.

ASLAN 4 (AYGÜL): Anlaşılmadı.

FİLO (KAYGUSUZ): Bir bomba daha atıyoruz oraya.

00.55

ASLAN 4-1: 1 numara, 5 saniye içinde atış olacak.

FİLO (KAYGUSUZ): Bileğinize kuvvet.

00.56

ASLAN 4 (AYGÜL): Çatışma bölgesine iki bomba atıldı, MACH üstü geçiş için koordinat alabilir miyiz?

FİLO KAYGUSUZ: Aslan 4 ikaz edecem, bombalar hedef üzerinde, mutabık mıyız?

ASLAN 4 (AYGÜL): Eee bombalar hedefte, şu an MACH üstü geçiş için taaruz için koordinat bekliyoruz.



Yüzbaşı İlhami Aygül, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nü bombaladı.

İl Emniyet’e iki bomba

Bu konuşmada filoda telsizin başında Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, ‘ASLAN 4’ çağrı koduyla uçan F-16’nın kokpitinde Yüzbaşı İlhami Aygül ve Üsteğmen Mehmet Yurdakul vardı. Pilotlar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına iki bomba attı.

Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, 39 kişi yaralandı.

DÖRDÜNCÜ SALDIRI (01.08)

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci saldırı

“Birinci bomba ayrıldı, ikinci bomba için tekrar açılıyoruz”

01.06

ASLAN 4-2 (ÖZKAN): Herhangi bir taarruz başı var mı?

FİLO (KAYGUSUZ): Herhangi bir taarruz başı yok, serbestsiniz.

ASLAN 4-2 (ÖZKAN): Anlaşıldı, iki bomba. Mutabık mıyız? İki bomba.

FİLO (KAYGUSUZ): Bir bir sırayla atabilirsiniz.

01.08

Aslan 4-2 (ÖZKAN): Aslan 4-2, birinci bomba ayrıldı, ikinci bomba için tekrar açılıyoruz.



Darbeci Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, saldırılar sırasında telsizin başındaydı.

12 dakika sonra ikinci saldırı

ASLAN 4 çağrı koduyla ikili kol olarak havalanan iki F-16’dan ASLAN 4-1 (Aygül/Yurdakul) saat 00.56’da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ilk saldırıyı gerçekleştirmişti. Bundan 12 dakika sonra bu kez ASLAN 4-2’de tek başına uçmakta olan Üsteğmen Mustafa Özkan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci bombalı saldırıyı icra etti. Bu saldırıda can kaybı olmamıştır.



(00.17)

Cumhurbaşkanlığı forsu var uçağın

FİLO: Hocam, ee, vereceğimiz uçak muhtemelen Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak olacak, kocaman bir uçak...

ŞAHİN (EMRAH): Mutabık.



Darbeciler, “Artık kulakları yok” diyordu Ankaralılar için. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı ‘yok olacak’ hedef bir ülkenin geleceğiydi. (İLLÜSTRASYON: HAKAN KARATAŞ)

BEŞİNCİ SALDIRI (02.35)

TBMM bahçesine saldırı

02.12

FİLO (TOSUN): Yeni hedef veriyorum, hazır mısınız hocam?

ASLAN 1 (AYDOĞDU): Anlaşıldı dinliyoruz.

FİLO (TOSUN): Hocam bu hedefe GBU-10 atacaksınız, görerek GBU-10.

ASLAN 1 (AYDOĞDU): Eğer koordinat hassassa JDAM atalım.

FİLO (TOSUN): Koordinat değil hocam, görerek, size tarif ediyorum: Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ile yanındaki Meclis. Meclis binasının yola yakın yeşillik tarafı, görerek GBU-10 atılacak.

ASLAN 1 (AYDOĞDU): Anlaşıldı.

02.24

FİLO (TOSUN): Ee, Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış serbest, kimsenin olması önemli değil, atış serbest.

ASLAN 1 (AZİMETLİ): Hocam alındı, atmaya çalışıyoruz.

FİLO (TOSUN): Ee, öncelikle teşhis edin hedefi mutlaka, ondan sonra atış yapın. Meclis’in ön tarafından 150 başlı Meclis’e doğru yaklaştığınızda ön tarafında bir boşluk var, o yoğunluğun hemen ilerisinde Meclis’in bahçesi var, alan var.

02.30

ASLAN 5 (BALIKÇI): Hocam biz ‘in’ olup atıyoruz.

ASLAN 1 (AZİMETLİ): Okey hocam, Allah yardım etsin.

02.35

ASLAN 5 (UZUNOĞLU): Meclis önündeki yeşilliğe atış yapıldı, Genelkurmay’ın koordinatları için dinlemedeyiz.

02.42

FİLO (TOSUN): Hocam, Meclisin üzerinden MACH geçişi bekliyoruz. 10000 feet’ten dalışla beraber 5, 6, 7 defa MACH geçişi.

ASLAN 5 (UZUNOĞLU): Anlaşıldı, daha demin attığımız yer Meclis’in yanı, Meclis’in önünü müsait bulduk, Meclis’in önüne atmamızı ister misiniz?

FİLO (TOSUN): Hocam Meclis’e atış yok, sadece Meclis üzerinden MACH geçişi, en az 5 defa.

ASLAN 5 (UZUNOĞLU): Anlaşıldı, Meclis üzerinden MACH geçişi.

Meclis’in bahçesini de bombalamak istediler

TBMM Genel Kurulu, darbe girişimi üzerine gece yarısından hemen sonra saat 01.39’da olağanüstü toplanır. Darbecilerin TBMM’nin tarihi oturumuna yaklaşık 45 dakika sonra verdikleri yanıt, Ankara üzerinde uçmakta olan iki F-16’yı Meclis bahçesini bombalamaya göndermek olur. Filodaki ‘desk’te oturan Yüzbaşı Tosun, ASLAN 1 ve ASLAN 5 çağrı koduyla uçan F-16’lara 143’üncü Filo’da üslenmiş olan darbe karar merkezinde alınan bu kararı iletir. Balıkçı ve Uzunoğlu’nun kullandığı ASLAN 5 hedefe yönelerek bahçeyi bombalar. Uzunoğlu’nun, bununla yetinmeyip Meclis’in önündeki bahçeye de bomba atmak istemesi dikkat çekicidir. Yarbay Balıkçı, yakalandıktan sonra verdiği ifadede “Bu olaydan sonra çocuklarıyla görüşmeyi göze alamadığını” söyleyecektir.

4658 sayfalık iddianame: Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanan Akıncı Üssü iddianamesi toplam 4658 sayfa ile 15 Temmuz sonrasındaki en kapsamlı iddianame olma özelliğine sahip. Keza toplam 481 şüpheli ile en çok sanığın suçlandığı iddianame olarak da dikkat çekiyor.

ALTINCI SALDIRI (03.15)

TÜRKSAT antenlerine saldırı

“Bomba kaldı, isterseniz daha atabilirim”

03.10

ASLAN 6 (TÜRK): Aslan 6 bir nolu hedef bölgesinde.

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı, atış sonuçlarını bekliyoruz.

ASLAN 6 (TÜRK): Atış serbest, mutabık mıyız?

FİLO (TOSUN): Tamamıyla mutabık.

ASLAN 6 (TÜRK): Anlaşıldı, dalışlı atış olucak.

FİLO (TOSUN): Görebiliyor musunuz, bu hedefler anten, biri büyük anten, diğeri iki tane küçük anten, görebiliyor musunuz?

ASLAN 6 (TÜRK): Negatif negatif.

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı dikkatli olun, bunlar anten anten.

03.15

ASLAN 6 (TÜRK): İkinci bomba hedef üzeri, üçüncü taarruza başladım.

FİLO (TOSUN): Bütün hedefler bomba üzeri, mutabık mıyız?

ASLAN 6 TÜRK): İki bomba hedef üzeri, son taarruz.

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı, iki bomba hedef üzeri, diğer hedefleri de imha için bekliyoruz, ordaki gördüğünüz bütün antenlere atabilirsiniz.

03.18

FİLO (TOSUN): Aslan 6, filo, hocam taarruzu bitirdiniz mi, yoksa hala mühimmat var mı?

ASLAN 6 (TÜRK): İki mühimmatım daha var, isterseniz daha anten var.

FİLO (TOSUN): İki mühimmatınız kaldı, mutabık mıyız bunları atmadan bekleyin.

ASLAN 6 (TÜRK): Anlaşıldı, atmadan bekliyorum.

Artan bombalar nereye atılacaktı?

Yüzbaşı Hüseyin Türk, ‘desk’teki Yüzbaşı Tosun ile temas içinde Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT antenlerini bombalıyor. Ancak uçakta iki bomba daha kalınca diğer antenleri de bombalamak istiyor; fakat filo kendisine beklemesini söylüyor. Çünkü kalan mühimmat yaklaşık 10 dakika sonra başka bir hedef için kullanılacaktır: TBMM binası...



Darbeci Yüzbaşı Hüseyin Türk, TBMM’yi, TÜRKSAT’ı ve Emniyet Özel Harekât Başkanlığı’nı bombaladı.

YEDİNCİ SALDIRI (03.25)

TBMM’ye ikinci atış

“Bombaları birer birer atın”

03.21

FİLO (TOSUN): Hocam iki atış iki paternde (dalış) sırasıyla birer birer tam bu hedefe bombaları atmanızı istiyoruz.

ASLAN 6 (TÜRK): Aynı hedefe iki paternde iki bomba alındı.

FİLO (TOSUN): Taaruzu tamamlayınca ikaz eder misiniz?

03.25

FİLO (TOSUN): Atışınızı yaptınız mı?

ASLAN 6 (TÜRK): Tamamıyla mutabık, her iki atış da hedef üzeri...

FİLO (TOSUN): Anlaşıldı, atışı yapışı takiben bölgede MACH üstü geçiş olacak, atışı yaptığınız bölge artı Genkur (Genelkurmay Başkanlığı) üzerinde MACH geçişi olacak.

ASLAN 6 (TÜRK): Anlaşıldı.

FİLO (TOSUN): Genkur’un koordinatına ihtiyacınız var mı?

ASLAN 6 (TÜRK): Mutabık var ama yaklaşık orası gibi...

FİLO (TOSUN): Evet aynı bölge, alçak irtifa olsun, dikkat et fakat, alçak olsun hâlâ bölgedeki camların durduğunu söylüyorlar.

İki bomba da Meclis’in çatısına

TÜRKSAT antenlerine kalan bombaları da atmak isteyen Yüzbaşı Türk’e filodaki karargâhtan “Bekle” denmiştir. Ardından kendisine verilen yeni hedef, TBMM binasının çatısıdır. 02.12’de TBMM’nin bahçesine atılan bombanın üzerinden yaklaşık bir saat 13 dakika geçtikten sonra bu kez doğrudan Meclis binası hedef alınmıştır. Yüzbaşı Türk, bu saldırıda iki bomba atmıştır. Birinci bomba ikinci katta Başbakan’ın kullandığı makam odasının, ikinci bomba ise makam odasına giden koridorun üstüne düşmüş, 32 kişi yaralanmış, büyük hasar ortaya çıkmıştır.

SEKİZİNCİ SALDIRI (06.19)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bombardıman

“Yol kavşağı, cami önü, mutabık mıyız?”

06.15

ASLAN 6 (MACİT): İstenen vuruş noktalarını tekrar eder misiniz?

KULE (KARAKUŞ): Yol kavşağı, cami önü.

ASLAN 6 (MACİT): Bana verilen koordinatın mutabık mıyız?

KULE (KARAKUŞ): Mutabık.

06.19

ASLAN 6 (MACİT): Filo, Aslan 6, yol kavşağı ve camii önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

KULE (KARAKUŞ): Bir şey yoksa atmayın.

06.20

ASLAN 6 (MACİT): Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.

KULE (KARAKUŞ): Anlaşıldı, ellerinize sağlık.

Darbecilerin son çırpınışı

Telsiz üzerinden kuledeki Yarbay Hakan Karakuş’la konuşan Üsteğmen Müslim Macit’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne iki bomba attığı bu saldırı, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nden icra edilen son bombalı eylem olarak kayda geçti. Saldırıda darbeye direnmek üzere toplanmış olan gruptan 15 vatandaş hayatını kaybederken, yedi vatandaş da yaralandı. Bu saldırı, darbecilerin son bir çırpınışı olarak kayda geçti. Uçağı darbeci pilotlar içindeki en kıdemsiz pilotlardan, yakalandıktan sonra itirafçı olan Müslim Macit kullandı. Macit, yakalandıktan sonra ifadesinde “Hâlâ vatan için verilecek her görevi yapmaya hazırım” dedi.



16 Temmuz sabah saatlerinde Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığında havalanan F-4’ler Akıncı Üssü’nü bombaladı.

KIZILAY'DA CAM KALMASIN!

‘Camların indirilmesi’, Akıncı’daki darbecilerin en önemli hedeflerinden biriydi. Bu hedef, üsten havadaki pilotlara sıkça bir talimat olarak verildi. Örneğin, 01.49’da desk’te oturan Yüzbaşı Kaygusuz ile ‘ŞAHİN’ 1 koduyla uçan Üsteğmen Kırcı arasında geçen konuşmada Kaygusuz, ‘ŞAHİN 1’e “Genelkurmay ve Kızılay’da cam kaldı mı, kalmayacak şekilde kırın hepsini...” diye talimat veriyor.

Ankara’nın merkez noktası kabul edilen Kızılay ve hemen bitişiğinde, Milli Müdafa Caddesi üzerindeki Genelkurmay’ın bulunduğu alan darbecilerin Ankara’da havadan kurmak istedikleri baskının ana hedef noktası olarak beliriyor. Kayda alınan konuşmalar, İncirlik Üssü’ndeki karar merkezinin her vesileyle Ankara üzerinde, havadaki F-16 pilotlarına Kızılay ve Genelkurmay’ın üzerinden alçaktan ‘MACH üstü’ uçma emri verdiğini gösteriyor.

Bu arada, direnişçilerin toplandığı Kızılay dışında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti Genel Merkezi de darbeci F-16 pilotlarına MACH üstü uçuş emri verilen yerler arasında.

‘MACH üstü uçun’ ne demek?

İncirlik Üssü’ndeki harekât merkezi ile havadaki F-16 pilotlarına en sık verilen mesaj “MACH üstü geçin, alçak irtifa” emriydi. MACH hızı, ses hızını gösteren bir tanım. MACH üstü uçuşta, uçak saatte 1.800 km olan ses hızını da aşıyor. Pilotun uçağı “after burner” denen maksimum itme gücüne getirip bu noktayı aştığı anda muazzam bir ses patlaması meydana geliyor. Buna, ‘ses duvarının delinmesi’ de deniyor. O sırada çevrede olanlar bu aero-dinamik hadiseyi büyük bir bombanın infilak etmesi gibi algılıyor.