Damat adayı Birkan'ın gelin adaylarıyla özel fotoğrafları ortaya çıktı

Skandalları ile gündeme gelen izdivaç programında damat adaylarından Birkan ve Esmira'ya ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birkan'ın bu ikinci yatak görüntüleri... Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında bir skandal daha gerçekleşti.

Daha önce damat adaylarından Birkan ve Sevgi'nin yatak görüntüleri ortaya çıkmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

BU KEZ ESMİRA VE BİRKAN'IN YATAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Şimdi benzer bir skandal daha yaşandı. Bu kez ortaya çıkan ve sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğraftaki kişilerin damat adayı Birkan ve gelin adayı Esmira olduğu öne sürüldü.





DAHA ÖNCE BİRKAN İLE YATAK GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN SEVGİ BAŞKA BİRİSİYLE EVLENMİŞTİ



Damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi Esra Erol'un programına transfer olmuştu. Gelin adayı Sevgi Esra Erol'da Çağrı ile evlendi. Çift evlendikten sonra, bu ayın başlarında Esra Erol'un stüdyosuna geldiler ve stüdyoda birbirlerine girdiler.