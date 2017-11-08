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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinin nedeni ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 18:11 | Son Güncelleme:

    Bugün tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünyaca ünlü iş adamı, elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk görüşmesindeydi. İşte o görüşmede ne konuşulduğu, Elon Musk'ın ziyaretinin nedenleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmede Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söyledi.

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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk görüşmesinden kareler
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk görüşmesinden kareler
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk görüşmesinden kareler
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk görüşmesinden kareler

    "YARIN ANLAŞMA YAPILACAK"

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elon Musk'ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek "Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk." dedi.

    Türksat 5A-5B uydularının Türkiye'nin kendi ulusal uydu üretim sürecine geçişte çok önemli bir merhaleyi temsil etiğini kaydeden Kalın, "Türksat 6 uydusu da tamamen Türkiye'de üretilecek kendi teknolojik imkanlarımızla." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinin nedeni ortaya çıktı

    "ORTAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

    Kalın, bunların yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil meselesini ve Tesla'yı da konuştuğunu ifade ederek şöyle devam etti:

    "Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu."

    Erdoğan'ın Musk'ı kabulünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulunmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinin nedeni ortaya çıktı

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    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , ziyaret
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