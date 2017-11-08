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Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü işadamını kabul etti

Hürriyet Haber
08.11.2017 - 17:44 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor’un CEO’su, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kabulde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

Görüşmede çalışmaları başlayan yerli otomobil konusunda da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyordu.

Erdoğan, yerli otomobil konusunda 5 'babayiğit'e çağrıda bulunarak, “Doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türk milletini, bu büyük hayaliyle buluştursunlar" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü işadamını kabul etti

Musk, yaklaşık 21 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak biliniyor. Forbes dergisinin hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Kişileri Listesi"nde Aralık 2016'da 21'inci sırada yer aldı.

Musk, ilk yatırımını babasından borç aldığı 28 bin dolarla henüz 24 yaşındayken yaptı. O dönemde basın kuruluşlarının şehir haberleri almak için kullandığı Zip2 adında bir yazılım geliştirdi.

Musk, daha sonra bu yazılımı sattı ve 22 milyon dolar kazandı.

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TESLA'NIN PİYASA DEĞERİ 51.4 MİLYAR DOLAR

Musk'ın sahip olduğu otomobil markası Tesla'nın piyasa değeri 51.4 milyar dolar. Musk'ın bir diğer şirketi SpaceX  şirketinin piyasa değeri ise 21 milyar dolar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü işadamını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü işadamını kabul etti

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Elon Musk , ziyaret
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