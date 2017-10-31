Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.. İşte Çukur son bölümde olanlar

Çukur'un 2. Bölümünde; 18 yaşında ailesini ve her şeyi arkasında bırakarak ayrıldığı Çukur’a geri dönen Yamaç, hayatında yeni bir döneme adım atar. Ağabeyi Kahraman’ın öldürülmesi, babası İdris Koçovalı’nın hastanede olması Yamaç’ın omuzlarına taşıyabileceğinden daha fazla yük bindirir. Bu esnada Çukur’da intikam yemini edilir. Nefesler tutulur; Vartolu ve adamları ile başta Koçovalı Ailesi olmak üzere mahalle sakinlerinin arasındaki büyük karşılaşmaya çevrilir. İntikam ateşinin yanacağı bölümde adrenalin dozu doruk noktasına çıkarken Yamaç’ın aklı aynı zamanda Sena’dadır. Sevdiği adamı arama çalışmaları sonuç vermeyen Sena, İzmir’e ailesinin yanına gider. Ancak ikili kısa bir zaman sonra bir araya gelecek ve kendilerini büyük bir tehlike altında bulacaktır.

FİNAL SAHNESİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Çukur'da Vartolu, final sahnesinde büyük bir sürprize imza atarak izleyenleri şaşırttı. Vücudunda 'Çukur' dövmesi çıkan Vartolu'nun geçmişinde mahallede neler yaşadığı merak konusu oldu. Çukur'da yaşayan gençlerin yaptırdığı dövmeden, Vartolu'nun sırtında da var..

SEZEN AKSU SÜRPRİZİ

Sezen Aksu'nun bir döneme damga vuran şarkısı 'Git' Çukur'un en romantik sahnesinde ekranlara geldi. Duygusal bir sahneyi aynı zamanda gergin anlarla bağlayan bu iki sahnede Yamaç ve Sena'nın evde geçirdiği romantik anlar sırasında dışarıda onları öldürme hazırlığı yapılıyordu..

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?