Çukur dizisinin 11. bölümü için iki yeni fragman! İşte o sahneler

Çukur'un 11. Bölümünde; Çukur'da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber, Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yeni düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da, boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasında olduğu anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup ise Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır.

Çukur'un 10. bölümünde Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınları kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir. Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.