Çukur dizisinde Bülent Ersoy'un bu sahnesi sosyal medyada olay oldu!

Bülent Ersoy dün akşam konuk oyuncu olarak katıldığı dizide gündem oldu. Dizinin yayınlandığı Show TV 'Çukur' yayınlanmadan önce bu sahneyi haber olarak izleyicilerine duyurmuş ve 'bu sahne çok konuşulacak' başlığı ile dizinin özel haberi olarak sitelerinde yayınlamışlardı.
İşte o haber;
Bülent Ersoy ile Ercan Kesal'ın sahnesi çok konuşulacak!
Show TV’de ekrana gelecek Ay Yapım imzalı Çukur, ilk bölümünde uzun yıllar konuşulacak büyük bir ilke imza atacak. Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Çukur ile ilk defa bir diziye konuk olacak. Dizinin ilk bölümünde kendisini canlandıracak ünlü Diva, İdris Koçovalı’yı (Ercan Kesal) kırmayarak onunla dertleşip, ona özel şarkı söyleyecek. Çukur’un ilk bölümünde Ercan Kesal’ın hayat verdiği İdris Koçovalı’yı kırmayarak onunla meyhanede bir araya gelen Ersoy, Koçovalı’ya özel şarkı söyleyecek. Ercan Kesal ile Bülent Ersoy’un sahnesi, bölüme damgasını vururken yıllarca hafızalardan çıkmayacak.
Samatya’da tarihi dokuya sahip bir restoranda çekimlerin gerçekleştiği Çukur’da, Bülent Ersoy eşsiz sesi ve yorumuyla tüm set ekibini büyülerken, eğlenceli kişiliğiyle de çekimlere ayrı bir renk kattı. Ersoy, “Ben sadece ağzımı oynatıp playback yapmam! Türk Sanat Müziği sazlarıyla kanlı canlı okurum” diyerek canlı performans sundu. Diva’nın muhteşem yorumuyla hem kendisi hem de set ekibi gözyaşlarına boğuldu.
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