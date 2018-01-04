Çocuklar için büyük risk! Sıkı denetim geliyor...

Resmi Gazete’de 30 Aralık’ta yayımlanan “oyuncakların ithalat denetimi tebliğinde”, konuyla ilgili değişiklikler yayınlandı. Halen ithalat sırasında, riskli ürünlerin denetlemesi için firmalar Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi(TAREKS) referans numarası alıyor ve bunun üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. TAREKS, riskli ürünlerin elektronik ortamda belirlenmesi ve fiziki denetimlerin de bu ürünler üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor. Bu yıl başında uygulamaya giren değişiklikle ise, oyuncak alanında TAREKS referans numarasının geçerlilik süresi 1 yılla sınırlandırıldı. Daha önce ise, böyle bir süre sınırlaması bulunmuyordu.

SKUTER DA KAPSAMDA

TAREKS referans numarasına 1 yıl sınırı getirilmesiyle, ithal oyuncakların her yıl yeniden denetlenmesinin yolunun açıldığı belirtilirken, bunun da güvenilir ithal oyuncaklar için iç pazara girme izni verilmesi sonucunu doğuracağı kaydediliyor. Tebliğle, son yıllarda çocuk ve gençlerin gözdesi olan skuterlar da, ithalatta denetime tabii tutulacak ürünler arasına alındı. Skuter dışında oyuncak bebekler, müzik aletleri, metal oyuncaklar, boyalar, elektrikli trenler, üç tekerlekli bisikletler, elektrikli yarış arabalar, tekerlekli patenler, oyuncak silahlar da denetimden geçerek ithal edilebilen ürünler kapsamında bulunuyor.

KİMYASALLAR NEDENİYLE RİSKLİ

Ekonomi Bakanlığı, Temmuz ayında da, ithal oyuncakta denetimleri TAREKS sistemini kullanarak artırma kararı almıştı. Yurtdışından gelen oyuncaklar özellikle içerdikleri kimyasallar nedeniyle, çocuklar için sağlık riski oluşturuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de, denetimlerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.