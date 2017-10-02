Çocuk sahibi olmak istiyoruz

Giyinme odaları yetmiyor



Evlerinde 2 giyinme odası olduğunu ancak bunların da kendilerine yetmediğini söyleyen Gizem Hatipoğlu “ Evde 2 giyinme odası var. Hakan ile bana ayrı ayrı odalar ama ben onun odasına da el koydum. Uzun zamandır alışveriş yapmıyorum sürekli hediyeler geliyor. Ama sürekli geleni ihtiyacı olanlara gönderiyoruz.



Çocuk sahibi olma zamanı geldi



Eşi Hakan Hatipoğlu’nun 5 yıldır çocuk istediğini ve kendisinin de artık çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyleyen Gizem Hatipoğlu “ Hakan 5 yıldır çocuk zamanı geldi diyor. Bende artık yavaş yavaş düşünmeye başladım çocuk yapmayı. Sürekli konuşmak istemiyorum. Allah bize nasip edecek mi bilmiyorum. Ama artık anne baba olmak istiyoruz” dedi.



Erkeklere büyük sıkıntı oldu



Geçtiğimiz aylarda 6. yıl dönümlerini kutladıkları ve gelinlik giydiği için yakın çevresindeki erkeklerin eşlerinden dolayı biraz sıkıntı yaşadığını söyleyen Gizem Hatipoğlu “ 6. yıl dönümü kutlamamız diğer erkekler için biraz sıkıntılı oldu. Eşlerinden sürekli böyle şeyler duyabilirler ama yapmalılar bence” dedi.



En enteresan hediyeyi Hakan'dan aldım



Eşi Hakan Hatipoğlu’ndan aldığı en enteresan hediyenin evlilik teklifi ettiği yüzük olduğunu söyleyen Gizem Hatipoğlu “ Hakan’ın en enteresan hediyesi Panama’da evlilik teklifi yapacakken çok ilginç bir yüzük bulmuştu. Evlilik teklifi için o yüzüğü taktı parmağıma” dedi.