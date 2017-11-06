Çin'in otoyol ve yüksek hızlı demiryolu köprüleri hızla artıyor

Devlet ulaştırma yetkililerinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Çin, 800 binden fazla otoyol köprüsü ve 10 bin km'den fazla yüksek hızlı demiryolu köprüsü inşa etti. Çin'in Hubei Eyaletinin başkenti Wuhan'da düzenlenen uluslararası köprü fuarında konuşan Ulaştırma Bakanlığı başmühendisi Zhou Wei 2016 yılı sonunda Çin genelinde 805 bin 300 köprünün var olduğunu söyledi. Zhou'ya göre, dünyanın en uzun 10 halat askılı ve en uzun ana genişliği olan köprüleri Çin'de bulunuyor.



Ulusal Demiryollar İşletmesi Teknoloji Ve Hukuk Bölümü Müdürü Yan Hexiang, Çin’in geçen yıl itibarıyla 22 bin km yüksek hızlı demiryolu hattını tamamladığını ve köprülerin bu hat uzunluğunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu açıkladı.

Yan ayrıca Çin'in yüksek hızlı tren hattının toplam uzunluğu 2025 yılında 38.000 km'ye, 2030'da 45.000 km'ye yükseleceğini de söyledi. Çin Zhongtie Major Köprüsü Mühendislik Grubu başkanı Liu Ziming, dünyanın üçüncü Asya’nın ise en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nin ana geçiş noktalarının üzerinde 135 köprü bulunduğunu ve 32 köprünün de inşaat aşamasında olduğunu söyledi.