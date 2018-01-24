Burcu Kara'nın ayağını ezen şoförün cezası belli oldu

Oyuncu Burcu Kara önceki yıl Mart ayında Beyoğlu’nda gittiği bir doğum günün çıkışında talihsiz bir kaza yaşadı. Sürücü Ömer Başar kullandığı araçla Kara’nın ayağının üzerinden geçti. Olayın ardından Ömer Başar hızla olay yerinden uzaklaştı. Ayağından yaralanan ve çizmesi yırtılan Burcu Kara ise polise giderek şikayetçi olmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen Ömer Başar hakkında, “taksirle yaralama” suçundan dava açıldı.
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Burcu Kara katılmazken, sanık Ömer Başar hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Başar, “Ben orada hızlı gitmiyordum. Görüntülerden de anlaşılıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Kara’nın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
BİN 800 TL CEZA ERTELENDİ
Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme Ömer Başar’a, “taksirle yaralama” suçundan Bin 800 TL para cezası verdi. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme cezayı 5 yıl erteledi. Sanık 5 yıl süre içinde suç işlemezse cezası düşecek.
“BENİM EN ÇOK KIZDIĞIM İYİ NİYETLİ OLMAYIŞI”
Burcu Kara olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Benim en çok kızdığım iyi niyetli olmayışı. Dalgın olabilir, böyle bir kaza yapabilir. Bu onun kaçmasını gerektirmez. Çizmem yırtıldı. Bakın çizmemin arkasına; ayağımın üstünden araba geçti. Çok şükür ucuz atlattım” demişti.
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