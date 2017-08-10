Buluşmaları tesadüf değilmiş

Çeşme’de buluştular

İmza attığı 12 filmle hatırı sayılır bir gişeye ulaşan Murat Şeker, bir süredir sosyal medyada Demet Akbağ ile fotoğraflarını paylaşıyordu. Son olarak Çeşme’de bir araya gelen ikili, o fotoğrafı da “Bu da mı tesadüf” notuyla sayfaya yüklemişti.







Film toplantıları

O gizem çözüldü. İkilinin yeni bir film için hazırlıklara başladığı ortaya çıktı. Oynadığı neredeyse tüm karakterler fenomen olan Akbağ, yakında senaryosunu da Murat Şeker’in yazdığı film için kamera karşısına geçecek.

Daha önce Yılmaz Erdoğan, Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak gibi önemli isimlerin projelerinde rol alan Demet Akbağ, yeni filminde Murat Şeker ile çalışacak.