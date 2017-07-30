Bülent Ersoy ile Banu Alkan kanalın başını yaktı!

Banu Alkan’ın, Safiye Soyman’a marka giymesinden bahsettiğini duyan Bülent Ersoy’un sabrı taştı ve Banu Alkan’a; “Benim yanımda markadan bahsetmeyeceksin; çünkü bir tane marka giymedin. Tahtakale’den gelme kumaşlara sarınıyorsun” dedi.



“Ayıp ediyorsunuz” diyen, Banu Alkan’a Diva; “Niye ayıp edeyim, gerçekler bunlar. Siz doğruları duymak istemiyorsanız, benim yanımda marka konuşmayın” dedi.



Bu diyalog Banu Alkan ve Bülent Ersoy'un arasındaki gerilimi artırdı.



Yaşanan tartışmanın ardından Banu Alkan ve Bülent Ersoy bir kez daha kavga etti. Bülent Ersoy Banu Alkan'ın hakaret ettiğini duyunca ok gibi yerinden fırladı

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'un kavgalarının ardından gelen şikayetler üzerine programı inceleyen RTÜK, programın izleyiciyi rahatsız eden diyaloglar içerdiğini belirledi.



Bunun üzerine kanala, Reklam gelirinin yüzde 1'ine denk gelen tam 450 bin liralık ceza kesildi.