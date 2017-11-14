Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Emekliliğin şartları değişti

FİİLİ hizmet süresi zammında değişiklik yapıldı, tehlikeli mesleklerde çalışanların erken emeklilik süreleri değişti. Konunun detayına girmeden önce, fiili hizmet süresi zammı nedir, kısaca değineyim. Biz gazeteciler gibi ağır işlerde çalışan sigortalıların, diğer çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet süresi zammı da bu mesleklere yönelik yapılan bir düzenleme. Bu düzenleme kapsamında da ağır ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar, her bir yıl için emekliliklerine ekstra süre kazanılar.

Emeklilik için fazladan kazanılan günlere, fiili hizmet süresi zammı denir. Bu haktan da hem sosyal sigortalı çalışan işçiler hem de Emekli Sandığı kapsamında çalışan memurlar faydalanabiliyor.Fiili hizmet süresi zammında en çok merak edilen konuların başında ise bu haktan nasıl yararlanılacağı; yani, fazladan kazanılar günlerin, emekliliği nasıl etkileyeceği geliyor. Fiili hizmet süresi zammının hangi sektörlere uygulandığı ve emeklilik için eklenecek gün sayısı, tabloda detaylı yer alıyor. Emeklilik için eklenecek gün sayısı sektörlere göre 60 ile 90 gün arasında değişiyor ve çalışılan her 1 yıl için bu süreler kadar fiili hizmet zammı ekleniyor. Sadece maden ocakları, kanalizasyon ve tünel gibi yer altı işlerde çalışanlar için eklenecek süre 180 gün.

ERKEN EMEKLİLİK HESABI

Emekliliğe eklenecek gün sayısı ise; eğer 60 gün eklenecekse, işyerinde çalışılan gün sayısı ile 60 çarpılıyor, çıkan gün sayısının 360’a (yıllık çalışma günü) bölünmesi ile bulunuyor. Biraz karışık gibi gözüküyor ama formül şu; hizmet süresi x 60/360 ya da hizmet süresi x 0,25 (90 gün). Daha iyi anlaşılması için örnekleyeyim. Diyelim ki, cam fabrikasında çalışıyorsunuz ve hizmet süreniz de 3.600 (10 yıl) gün. 3.600x60/360 formülünü uyguladığınızda, emekliliğe eklenecek süreniz 600 gün oluyor. Bunu da 3.600 günlük hizmet süresi ile topladığınızda, o işyerinde toplam hizmet süreniz 4.200 gün demektir. Eğer demir-çelik fabrikasında çalışıyorsanız ve hizmet süreniz de 5.400 (15 yıl) gün ise; 5.400x0.25 formülü uygulandığında emeklilik için eklenecek gün sayınız 1.350 oluyor. Bunu da 5.400 günlük hizmet süresi ile topladığınızda, 6.750 gündür çalışmış oluyorsunuz.

HİZMET SÜRESİNE SINIRLAMA

Şimdi gelelim, son yapılan düzenlemeye. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3 Kasım tarihinde bir duyuru yayınlayarak, fiili hizmet süresi zammından yararlanacak çalışanların gün sayılarına sınırlama getirdi. Buna göre; ulusal bayram günleri ile genel tatil günleri, yıllık izin, ücretsiz-ücretli izin, eğitim, kurs süreleri artık fiili hizmet süresi içinde sayılmayacak ve her ay için fiili hizmet süresi 26 gün üzerinden hesaplanacak ki, bu da yıllık 312 gün anlamına geliyor. Daha açık bir anlatımla, fiili hizmet süresi zammından yararlanacak olan çalışanların yıllık çalışma günleri 312 gün üzerinden hesaplanacak. İşverenler de bu süreyi aylık 30 güne, yıllık da 360 güne tamamlamak için başka belgeler ibraz etmek zorunda kalacak. Peki, bu ne anlama geliyor? Cam, çimento, demir-çelik fabrikasında çalışanlar ya da gazeteciler artık hafta tatillerinde, yıllık izinlerinde yıpranma payından yararlanamayacak.



