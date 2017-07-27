'Bu film vicdanları rahatsız edecek'

Türkiye'nin yanı sıra Rusya'da gala yapan ve vizyona giren "Elveda Katya" adlı filmiyle "49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde "Seyirci Ödülü", "2. New York Eurasian Film Festivali"nde ise "En İyi Yönetmen" ödülü alan Ahmet Sönmez, yeni filminin hazırlıklarını yapıyor.

Çekimlerine Kasım'da başlanması planlanan "Sadece Farklı" isimli filmde, otistik bir babayla "normal" oğlunun hikayesi anlatılacak.

Daha önce birçok dizi ve filme imza atan yönetmen Yönetmen Ahmet Sönmez, yaptığı açıklamada, filmin bir sonbahar atmosferi içinde geçeceğini söyledi.

Sönmez, filmin adı gibi farklı bir film olacağına işaret ederek, ötekileştirilenlerin ve "küçük" insanların hikayesini anlatmayı sevdiğini dile getirdi.

"Sadece Farklı"nın, temelde otistik bir adamın öyküsünü anlattığına işaret eden Sönmez, "Ben yaklaşık 7-8 yıldır bununla ilgileniyorum, uğraşıyorum ve gerçek bir hikayeden hareket ettim. Bu işle çok fazla empati kurdum ve toplumda, özellikle dünya genelinde çok var olduğunu gördüm. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da bununla ilgili inanılmaz çalışmalar yapılıyor bu insanları hayata katmak adına. Lakin bizim ülkemizde henüz otizm kelimesinin anlamı tam yerleşmiş durumda değil. Sanki bir çocuk hastalığıymış gibi algılanıyor ama bu bir hastalık değil. Bu bir 'durum' ve hiç değişmiyorlar, öyleler." diye konuştu.

"FİLMLER SEYİRCİ VE GİŞE ODAKLI"

Ahmet Sönmez, otizmlilerin sadece eğitilebildiğine dikkati çekerek, "Aslında bir nevi kendilerinin normal saymadığı ama bizim normal saydığımız hayata adapte olmak için taklit ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla bu. 'Sadece Farklı' böyle bir adamın hikayesi." dedi.

Bugüne kadar yerli ve yabancı birçok "otizm" hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığını vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Bunlar otistikler ama 'Çok zekiler, hepsi süper zekalar, hepsi üstün zekalılar' noktasında bir anlatım var bütün filmlerde. Biz 'normal'lerin vicdanlarını rahatlatmak üzerine yapılmış filmler. Ben vicdanları rahatsız etmek istiyorum. O filmlerdeki anlatılanların hepsi yalan. O filmlerde anlatılanlar sadece 'normal' olanların kendi vicdanlarını rahatlatmak için söylediği bir yalan, ben öyle inanıyorum. Çünkü yaşadım ve gördüm."

Sönmez, otizmin hafiften ağıra geniş bir yelpazede olduğunu ve filmde hafif otizmli bir karaktere yer vereceğini aktararak, filmin anlatım diliyle de farklılık göstereceğini kaydetti.

Yönetmen Sönmez, zamanın en büyük sıkıntısının iletişim sıkıntısı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, öncelikle bu sıkıntının çözülmesi ve 'diğer' insanların da fark edilmesi gerektiğini anlattı.

Sinema sektörünün, seyirci ve gişe odaklı çalışmaya başladığı yorumunu yapan Ahmet Sönmez, seyirciyi mutlu etmek gibi bir kaygısı olmadığını, vicdanlara dokunan filmler yaptığını ifade etti.