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Boğaz ağrısından çabucak kurtulmanın 5 yolu

Boğaz ağrısı soğuk algınlığının ilk belirtisidir ve gergin ses telleri daha ciddi bir hastalığın da göstergesi olabilir. Neden her ne olursa olsun, acı verici bir durum olduğundan ilk yapılması gereken şey boğazı rahatlatmaktır. Bunun için basit ilaçlardan evde hemen bulabileceğiniz doğal yöntemlere birçok şeyi deneyebilirsiniz. İşte sizi kısa sürede rahatlatabilecek birkaç tavsiye.

Kaynak: Doğan Burda
27.11.2017 - 10:40 | Son Güncelleme :

Antienflamatuarlar

Boğaz ağrısı için en etkili tedavilerin başında hemen herkesin dolabında bulunan steroidal olmayan antienflamatuarlar gelir. Bu ilaçlar ağrı kesici kombinasyonlardan oluşan antienflamatuarlardır ve boğaz ağrısını ve şişkinliği azaltır. Aynı zamanda ateşiniz de varsa bunun düşürülmesinde etkilidirler. Bu nedenle aile hekiminizden bu tür ilaçlar konusunda destek alabilirsiniz.

 Boğaz ağrısından çabucak kurtulmanın 5 yolu

Tuzlu su gargarası

Yapılan araştırmalar tuzlu suyla günde birkaç kez gargara yapmanın boğazdaki şişmeyi azaltabileceğini ve mukusu gevşeterek tahriş edici maddeleri ve bakterileri temizleyebileceğini gösteriyor. Uzmanlar genelde bir bardak suya yarım tatlı kaşığı tuzun eritilmesini öneriyor. Eğer bu tat sizi çok rahatsız ediyorsa tatlandırması için içine bir miktar da bal koyabilirsiniz.

Boğaz ağrısından çabucak kurtulmanın 5 yolu

Pastiller ve spreyler

Öksürük engelleyici pastillerden emmek, tükürük üretimini uyardığından boğazınızı nemli tutmanıza yardımcı olabilir. Bunu basit bir şeker de yerine getirebilir ancak özellikle mentollü ya da okaliptüs gibi soğutan ya da uyuşturan maddeler içerenleri seçerseniz çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Aynı şekilde spreyler de serinleten pastillerle aynı etkiyi gösterirler. Aktif maddeleri fenol ve antibakteriyel özelliklere sahip antiseptik spreyler boğazınızdaki acıyı geçici olarak da olsa hafifletebilirler.

Öksürük şurubu

Öksürük şurupları ağrılarınızın hafiflemesine tıpkı pastil ve spreyler gibi yardımcı olabilirler. Yalnız eğer çalışmanız gerekiyorsa içeriğinde sizi uyutabilecek bileşenlerin olmadığı bir şurup tercih etmelisiniz. Boğaz ağrısı nedeniyle uyku problemleri yaşıyorsanız ise ağrı kesici, antihistamin, guaifenesin ve kodein içeren şurupları içebilirsiniz. Tabii ki bu ilaçları doktor tavsiyesi ve önerisiyle kullanmanız gerekmektedir.

Boğaz ağrısından çabucak kurtulmanın 5 yolu

Sıvılar

Doktorlar özellikle hasta olduğunuzda boğazınızın tahrişi arttığından ve iltihaplanmayla karşı karşıya olduğunuzdan sıvı tüketiminin önemini vurguluyor. Çünkü yeterli miktarda sıvı tüketmek mukoza zarlarını nemli tutuyor ve vücut alerjenlere karşı çok daha iyi mücadele ediyor. Bu nedenle tavuk suyundan saf suya her türlü sıvıyı bol bol tüketin.

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