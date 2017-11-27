 Boğaz ağrısından çabucak kurtulmanın 5 yolu

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Antienflamatuarlar
Boğaz ağrısı için en etkili tedavilerin başında hemen herkesin dolabında bulunan steroidal olmayan antienflamatuarlar gelir. Bu ilaçlar ağrı kesici kombinasyonlardan oluşan antienflamatuarlardır ve boğaz ağrısını ve şişkinliği azaltır. Aynı zamanda ateşiniz de varsa bunun düşürülmesinde etkilidirler. Bu nedenle aile hekiminizden bu tür ilaçlar konusunda destek alabilirsiniz.
Tuzlu su gargarası
Yapılan araştırmalar tuzlu suyla günde birkaç kez gargara yapmanın boğazdaki şişmeyi azaltabileceğini ve mukusu gevşeterek tahriş edici maddeleri ve bakterileri temizleyebileceğini gösteriyor. Uzmanlar genelde bir bardak suya yarım tatlı kaşığı tuzun eritilmesini öneriyor. Eğer bu tat sizi çok rahatsız ediyorsa tatlandırması için içine bir miktar da bal koyabilirsiniz.
Pastiller ve spreyler
Öksürük engelleyici pastillerden emmek, tükürük üretimini uyardığından boğazınızı nemli tutmanıza yardımcı olabilir. Bunu basit bir şeker de yerine getirebilir ancak özellikle mentollü ya da okaliptüs gibi soğutan ya da uyuşturan maddeler içerenleri seçerseniz çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Aynı şekilde spreyler de serinleten pastillerle aynı etkiyi gösterirler. Aktif maddeleri fenol ve antibakteriyel özelliklere sahip antiseptik spreyler boğazınızdaki acıyı geçici olarak da olsa hafifletebilirler.
Öksürük şurubu
Öksürük şurupları ağrılarınızın hafiflemesine tıpkı pastil ve spreyler gibi yardımcı olabilirler. Yalnız eğer çalışmanız gerekiyorsa içeriğinde sizi uyutabilecek bileşenlerin olmadığı bir şurup tercih etmelisiniz. Boğaz ağrısı nedeniyle uyku problemleri yaşıyorsanız ise ağrı kesici, antihistamin, guaifenesin ve kodein içeren şurupları içebilirsiniz. Tabii ki bu ilaçları doktor tavsiyesi ve önerisiyle kullanmanız gerekmektedir.
Sıvılar
Doktorlar özellikle hasta olduğunuzda boğazınızın tahrişi arttığından ve iltihaplanmayla karşı karşıya olduğunuzdan sıvı tüketiminin önemini vurguluyor. Çünkü yeterli miktarda sıvı tüketmek mukoza zarlarını nemli tutuyor ve vücut alerjenlere karşı çok daha iyi mücadele ediyor. Bu nedenle tavuk suyundan saf suya her türlü sıvıyı bol bol tüketin.
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