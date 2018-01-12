Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında büyük sır ortaya çıkıyor.

Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur.

Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır. Çocukları geri almak için Filiz’in yapabileceği tek bir şey kalmıştır: Cemil ile evlenmek. Fakat bu durum başta Barış olmak üzere kimsenin içine sinmemektedir. Bu evlilik olacak mı yoksa Filiz her şeye rağmen Barış’a dönecek midir?

Fikri tam da rahata erdiğini düşünürken yeni bir sorunla sarsılır. Bu şimdiye kadar başına gelen en ciddi durum olabilir. Fikri bundan kolay sıyrılacak gibi görünmemektedir. Hikmet ve Rahmet Barış’ın büyük sırrıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken aynı zamanda Cemil’in onları nasıl kullandığının da farkına varırlar. Çocukların Barış ve Cemil’e karşı duyguları değişecek midir? Muazzez’den gelen beklenmedik hediye ile yeni bir merak bulan Hikmet’in Esra’ya olan duyguları da yavaş yavaş değişmeye başlar.

Sırrını öğrenen Filiz’i kaybetmemek için her yolu denemeyi göze alan Barış için zaman daralmaktadır. Sevdiği kadını geri kazanmak için son hamlesi ne olacaktır? Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder.

Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.

Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir. Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır? Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir. Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.