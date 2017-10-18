Bizim Hikaye 6. bölüm fragmanında Barış zor durumda kalıyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren diziseverler tarafından ilgi odağı olan dizi Bizim Hikaye yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Bizim Hikaye yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikri’nin evi bir kez daha terk etmesiyle Kiraz, özellikle de Fikret’in psikolojisi bozulmuştur. İşte, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Filiz ve Barış hırsız Cenk’le sokakta karşılaşmışlardır. Cenk’in imalı konuşmaları Barış’ı zor duruma sokmuştur. Yaşanan gerilim sonrası Barış ciddi bir karar alır. İşi bırakacak, tamirhaneyi kapatacaktır. Cenk haberi duyunca sinirlenir, kabul etmez. Cemil tamirhaneye baskın yapar. Cenk Barış’ın kendisini ihbar ettiğini düşünür, tehditler savurur, eğer kendisini nezaretten kurtarmazsa adını polise vereceğini söyler. Barış ne yapacaktır?
Fikri’nin evi bir kez daha terk etmesiyle Kiraz, özellikle de Fikret’in psikolojisi bozulmuştur. Hafta sonu Fikret’in veli toplantısı vardır. Babasının gitmesi şarttır, aksi takdirde okuldan atılacaktır. Fikri’nin okulla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çözümü bulmak yine Filiz’e düşer. Ona yardıma koşan ise tabii ki Barış. Barış, Fikret’in okuldan atılmasını engellemek için akıllıca bir yola başvurur. Acaba başarılı olacak mıdır?
Şeyma için Müjde’nin veli toplantısına gitmek hayati önemdedir. Evden dışarı çıkabilmek için Fikri’den yardım ister. Diğer yanda Tülay da babasının bıraktığı parayı alabilmek için Tufan’dan sahte bir nikah töreni yapmasını ister. Tufan sahte nikah memuru bulma işini Fikri’ye verir. Fikri bu iki işi de layıkıyla yerine getiremez, çünkü başı yine çok fena derttedir.
Hikmet, kocasının Esra’ya zorbalık yaparak boynundaki kolyeyi aldığını görür. Esra’nın ağlaması içini yakar ve kolyeyi alıp ona geri verebilmek için ailesinden gizli büyük bir işe, hatta fedakarlığa kalkışır. Rahmet bunu fark ettiğinde çok sinirlenir, Hikmet’se gözünü karartmış, Esra’ya açılmaya karar vermiştir.
Tam sular durulmuş, Barış ve Filiz çocuklarla bir aradayken Barış’ın telefonuna bir mesaj düşer. Tüm taşları yerinden oynatacak bu mesajı Kiraz görür ve şok olur.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ekrem’in kasasında ulaştığı isim, Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizlerle karşı karşıya getirecektir. Ulaştıkları isim akıl hastanesinde yatmaktadır. Onu oradan sessizce çıkarabilmek, Ali Kemal’in ekibi için hiç de kolay olmayacaktır. Ekrem, evinin birileri tarafından dinlendiğinin farkındadır ve kendisini dinleyenlere bir tuzak hazırlar. Ekrem’e büyük bir operasyon hazırlığında olan Melek, kurulan tuzağa adım adım yaklaşmaktadır. Zeynep, çalıştığı ilaç firmasında son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imha edilmediğinden şüphelenir. Bu şüphe, Zeynep’in kendisini tehlikeli bir olayın içinde bulmasına sebep olur. Ona yardım etmek için gelen Ali Kemal’i ise başka sürprizler beklemektedir...
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün