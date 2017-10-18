Bizim Hikaye 6. bölüm fragmanında Barış zor durumda kalıyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren diziseverler tarafından ilgi odağı olan dizi Bizim Hikaye yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Bizim Hikaye yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikri’nin evi bir kez daha terk etmesiyle Kiraz, özellikle de Fikret’in psikolojisi bozulmuştur. İşte, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Filiz ve Barış hırsız Cenk’le sokakta karşılaşmışlardır. Cenk’in imalı konuşmaları Barış’ı zor duruma sokmuştur. Yaşanan gerilim sonrası Barış ciddi bir karar alır. İşi bırakacak, tamirhaneyi kapatacaktır. Cenk haberi duyunca sinirlenir, kabul etmez. Cemil tamirhaneye baskın yapar. Cenk Barış’ın kendisini ihbar ettiğini düşünür, tehditler savurur, eğer kendisini nezaretten kurtarmazsa adını polise vereceğini söyler. Barış ne yapacaktır?



Fikri’nin evi bir kez daha terk etmesiyle Kiraz, özellikle de Fikret’in psikolojisi bozulmuştur. Hafta sonu Fikret’in veli toplantısı vardır. Babasının gitmesi şarttır, aksi takdirde okuldan atılacaktır. Fikri’nin okulla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çözümü bulmak yine Filiz’e düşer. Ona yardıma koşan ise tabii ki Barış. Barış, Fikret’in okuldan atılmasını engellemek için akıllıca bir yola başvurur. Acaba başarılı olacak mıdır?



Şeyma için Müjde’nin veli toplantısına gitmek hayati önemdedir. Evden dışarı çıkabilmek için Fikri’den yardım ister. Diğer yanda Tülay da babasının bıraktığı parayı alabilmek için Tufan’dan sahte bir nikah töreni yapmasını ister. Tufan sahte nikah memuru bulma işini Fikri’ye verir. Fikri bu iki işi de layıkıyla yerine getiremez, çünkü başı yine çok fena derttedir.



Hikmet, kocasının Esra’ya zorbalık yaparak boynundaki kolyeyi aldığını görür. Esra’nın ağlaması içini yakar ve kolyeyi alıp ona geri verebilmek için ailesinden gizli büyük bir işe, hatta fedakarlığa kalkışır. Rahmet bunu fark ettiğinde çok sinirlenir, Hikmet’se gözünü karartmış, Esra’ya açılmaya karar vermiştir.



Tam sular durulmuş, Barış ve Filiz çocuklarla bir aradayken Barış’ın telefonuna bir mesaj düşer. Tüm taşları yerinden oynatacak bu mesajı Kiraz görür ve şok olur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ekrem’in kasasında ulaştığı isim, Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizlerle karşı karşıya getirecektir. Ulaştıkları isim akıl hastanesinde yatmaktadır. Onu oradan sessizce çıkarabilmek, Ali Kemal’in ekibi için hiç de kolay olmayacaktır. Ekrem, evinin birileri tarafından dinlendiğinin farkındadır ve kendisini dinleyenlere bir tuzak hazırlar. Ekrem’e büyük bir operasyon hazırlığında olan Melek, kurulan tuzağa adım adım yaklaşmaktadır. Zeynep, çalıştığı ilaç firmasında son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imha edilmediğinden şüphelenir. Bu şüphe, Zeynep’in kendisini tehlikeli bir olayın içinde bulmasına sebep olur. Ona yardım etmek için gelen Ali Kemal’i ise başka sürprizler beklemektedir...