Başvuru süreci başladı, Darüşşafaka sınavı 27 Mayıs’ta

SINAVLAR BU 21 İLDE

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek. Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek.



BAŞVURULAR TÜRKİYE GENELİNDE

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 21 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı ise Darüşşafaka tarafından karşılanacak. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 20 Mayıs 2018 Pazar gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERDE ARANAN KOŞULLAR