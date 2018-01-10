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Başvuru süreci başladı, Darüşşafaka sınavı 27 Mayıs’ta

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek. 2 Ocak 2018’de başlayan başvuru süreci 20 Mayıs 2018’e kadar devam edecek. Türkiye genelinde 10 bine yakın öğrencinin katılabileceği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen 120 öğrenci, ortaokuldan üniversiteye ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

SINAVLAR BU 21 İLDE
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavı, 27 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek. Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR TÜRKİYE GENELİNDE

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 21 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı ise Darüşşafaka tarafından karşılanacak. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 20 Mayıs 2018 Pazar gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

 SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERDE ARANAN KOŞULLAR

  • Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması
  • Ailesinin maddi durumunun iyi bir eğitim için yeterli olmaması
  • 2007 ya da sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
  • 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi olması
  • Sağlık ve diğer yönlerden yatılı okula kabulünde sakınca bulunmaması
  • T.C. vatandaşı olması
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