Başbakan Philippe: Bazı şirketleri halka açacağız

FRANCE Inter radyo kanalına konuşan Philippe, yaptıkları çalışmanın tam anlamıyla bir özelleştirme olmadığını, kamu şirketlerinin hisselerinin halka arzını planladıklarını kaydetti.

Gelecek haftalarda programın detaylarını açıklayacaklarını bildiren Başbakan Philippe, elde edilecek gelirin ise inovasyonun finansmanı için harcanacağını belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de bir süre önce yaptığı açıklamada, inovasyonun finansmanı için 10 milyar euro kaynak oluşturmayı planladıklarını kaydetmişti.

Paris Havaalanları İşletmesi ile Fransa Şans Oyunları Şirketinin bu çerçevede halka arz edilebileceği bildiriliyor.

Fransa’da önceki hükümetlerin özelleştirme programlarına rağmen devlet halen yaklaşık 1.1 milyon kişinin çalıştığı yaklaşık bin 600 şirkette pay sahibi durumunda.