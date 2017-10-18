Başak burcunu götürebileceğiniz 5 mekan

1- Titizlik konusunda başak burcundan tam puan alır: Delicatessen
Nişantaşı'nda bulunan Delicatessen, bir başak burcunu kahvaltıya götürebileceğiniz mekanlar arasında ilk sıralarda gelebilir. Çünkü başaklar hem kahvaltı öğününü çok severler hem de kahvaltı için gittikleri mekanın nezih ve temiz olmasını isterler. İşte Delicatessen tam da böyle bir yerdir. Açık büfe kahvaltısı müthiştir; bunun dışında kahvaltı tabağı ve serpme seçenekleri de vardır. Her ürünü taze olarak tadabileceğiniz ender yerlerden biri olan bu şık mekana, yanınızdaki başak insanı gerçekten bayılacaktır!
Adres: Şişli Mim Kemal Öke Cd No:19, İstanbul
2- Başakların hem gözüne hem de gönlüne hitap eder: Any
Bir başak için gideceği yerde yiyeceği- içeceği şeyler kadar önemli bir şey varsa o da mekanın şıklığı; yani tasarımıdır. İşte Arnavutköy'deki Any, bu anlamda başakların gözüne ve gönlüne hitap edebilecek bir yer. Çünkü hem bulunduğu konum muhteşem, hem de mekanın iç tasarımı içeri girer girmez insanı büyülüyor. Kahvaltıya, kahve içmeye ya da akşamları birkaç kadeh bir şeyler içmeye gidilebilir. Çünkü bu şirin mekan, resmen her yola geliyor; bizden söylemesi.
Adres: Bebek Cad. No: 71/A Arnavutköy, İstanbul
3- Eğlenmek başakların işi: Kiki
Oldukça merkezi bir konumda yer alan Kiki, tam da başak burçlarının hoşlanacağı samimiyette bir eğlence mekanı. Tatlı bahçesinde akşam üzeri oturup bir şeyler içilebilir; ama sanıyoruz başaklar için saat 23.00'den sonrası çok daha çekici olacaktır. Çünkü eğlenmeyi çok seven bu burç insanı, ancak Kiki'nin funk, house, disco gibi çeşitli müzik türlerinin beklenmedik birleşimleriyle kendinden geçebilir.
Adres: Evliya Çelebi Mahallesi, Sıraselviler Cd. No:42 Beyoğlu, İstanbul
4- Evde çalışamayan başak insanı burada çok rahat eder: Minoa Cafe Bookstore
Başak burcu insanının ne kadar çalışkan olduğunu söylememize gerek yok herhalde? Başaklar iş yerinin stresli ortamındansa, tatlı ve sessiz kafelerde çalışmayı tercih ederler. Çünkü gezgin ruhları, ev dışında bir ortamda daha verimli olmalarına sebep olur. İşte Minoca Cafe, bu yüzden tam da onlara uygun bir mekandır. Hem bir kütüphane hem de bir cafe özelliği taşıyan bu şirin yerde, başaklar rahatça kendileriyle baş başa kalabilir; bazen kitap okuyabilir; çoğunlukla da bilgisayarlarıyla işlerini halledebilirler.
Adres: Süleyman Seba Caddesi, Park Apartmanı, No 52/A, Vişnezade, Beşiktaş, İstanbul
5- Kaçan keyfini yerine getirmek için birebir: Savoy Pastanesi
Başak insanı gizli duygusaldır. Bu yüzden gün içinde sık sık bir şeylerden etkilenip hüzünlenebilir, üzülebilir. İşte böyle duygu değişimleri sırasında onu iyileştirmenin en etkili yolu, ona muhteşem bir tatlıcıda bir şeyler ısmarlamak olacaktır. Mesela Savoy Pastanesi! Uzun yıllardır standart lezzetleriyle ün salmış bu güzel pastanede yiyeceği çıtır çıtır bir milföy pasta, her başağı mutlu etmeye yeter de artar bile!
Adres: Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Cd. 91/A, 34433 Beyoğlu, İstanbul
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