Bahar Öztan'dan haber var!

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan, hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle dün acilen ameliyata alınmıştı.

Öztan, 12 saat süren ameliyattan akşam saatlerinde çıktı ve yoğun bakıma alındı.

Usta oyuncunun sağlık durumunu yakın dostu Burhan Akdağ, sosyal medya hesabında anlattı.

"Bahar'ımız Halkalı Acıbadem Hastanesi'nde tam 12 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda ne kadar kalacağı belli değil. Aldığım her türlü bilgiyi sizlerle burada paylaşacağım. İyi enerjiye ve duaya ihtiyacı var. Lütfen esirgemeyelim..."

Bahar Öztan'ı ameliyata dostları uğurladı. Öztan'ın oğlu Yiğit de annesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

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