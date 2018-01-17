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Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında?

Aynur Aydın’ın özel yaşamı merak konusu oldu. Nisan 2016'da ikinci stüdyo albümü Emanet Beden ile önemli bir başarı elde eden Aynur Aydın’ın Aleyna Tilki ile çektiği eğlenceli videolar beğeni rekoru kırıyor. Peki Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında?

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 11:59 | Son Güncelleme :

Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. 10 yaşlarında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde topladı. Yeteneğini geliştirme çabasıyla 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başladı. 2000 yılında Sürpriz adlı bir gruba katıldı ve ilk albümlerini İstanbul'da kaydettiiler.

Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar. Birkaç yıldan sonra Aydın gruptan ayrıldı ve kariyerine solo devam etmeye karar verdi. 2009 yılında albüm hazırlıkları için kolları sıvadı. Albümü için iki yıllık çalışmalar gerçekleştirdi. Aydın, ilk aşamada 13 İngilizce şarkı hazırladı. Daha sonra bu şarkılar, Türkçe versiyonları ile 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La albümünde birleştirildi. Aynur Aydın, ilk klip şarkısını "Yenildim Daima" ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan "DNA" ya çekti. 2011'de ilk stüdyo albümü 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La'nın çıkış şarkısı "Yenildim Daima" ile Türkiye'de tanındı. 2016 çıkışlı ikinci stüdyo albümü Emanet Beden'deki "Günah Sevap" ve "Damla Damla" şarkıları Türkiye'de liste başarısı yakalayarak üç numara oldu.

İşporta şarkısı 2012 yılının haziran ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. 2013 yılında ilk single çalışması "Life Goes On"u dijital ortamda yayımladı Aynı yıl Erdem Kınay'ın 2.proje albümü "Proje 2"de "Sınır" isimli şarkıyı seslendirdi.

Nisan 2016'da ikinci stüdyo albümü Emanet Beden'i her ikisi de Türkiye'de üç numaraya yükselen "Günah Sevap" ve "Bi Dakika" eşliğinde piyasaya sürdü.

 

Etiketler: Aynur Aydın kimdir , Aynur Aydın kaç yaşında
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