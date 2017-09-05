Aydem Elektrik ve Gediz Elektrik güvenlik için artık onu kullanıyor

Fortinet yaptığı duyuruyla başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'de 4,7 milyon müşteriye elektrik enerjisi tedarik eden Aydem Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (Aydem) ve Aydem'in bir kuruluşu olan Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin (Gediz) en önemli sermayeleri olan bilginin güvenliğini sağlamak amacıyla Fortinet çözümlerini tercih ettiğini duyurdu. 3 hafta gibi kısa bir sürede hayata geçirilen yeni güvenlik altyapısı sayesinde şirket, bilgi teknolojileri yönetiminde uçtan uca, yönetilebilir, izlenebilir, sürdürülebilir, yedeklenebilir güvenlik platformuna kavuştu.



5 ilde 150'nin üzerinde lokasyonu ve 1000'in üzerinde çalışanı olan iki şirket için bilginin korunması, yedeklenmesi ve sürekliliğin sağlanmasına yönelik zorluklar yeni bir güvenlik sistemini gerekli kılıyordu. Şirketlerin sahip olduğu ve internetin kullanıldığı her lokasyon içinde, IP haberleşme ve VPN altyapısının güvenliğini sağlamak önem teşkil ediyordu. İki ilde 7 gün 24 saat çalışan Çağrı Merkezi altyapısını koruma altına almak büyük bir iş yüküne yol açıyordu ve maliyet anlamında da ciddi götürüsü oluyordu.



Aydem ve Gediz, tüm bu süreçte Fortinet Security Fabric'i uygulayarak sistem ve bilgilerin korumasında büyük avantajlar elde etti. Fortinet Security Fabric, FortiOS'un 5.6 versiyonu gelişmiş güvenliği yazılım-tanımlı ağ işlevleri ile bir araya getiriyor. Bu entegrasyon sayesinde dağıtık kurumlar altyapılarını basitleştirebiliyor ve böylelikle WAN maliyetlerini düşürerek, dijital ekonomide başarılı bir şekilde rekabet edebilmeleri için kullanıcılarına güvenli bir biçimde herkese açık bulut sistemlerine, veri merkezlerine ve SaaS servislerine doğrudan erişim imkânı sağlıyor. Fortinet'in günümüzün sınırı olmayan ağlarında tehditleri tespit edip engellemek amacıyla, hacim ve performans ihtiyaçlarına göre dinamik olarak ölçeklenebilir çözümü Security Fabric'in uygulandığı yeni altyapı ile Aydem ve Gediz'in elde ettiği bazı avantajlar ise şu şekilde:



FortiGate: İçeriden ve dışarıdan internet güvenliği, Aydem ve Gediz Müşteri İlişkileri Merkezleri (MİM) arası güvenli bağlantının oluşturması, yönlendirme işlemleri, loglama gibi birçok işlem bu cihaz sayesinde sağlandı.



FortiSandbox: Yeni çıkan kötü amaçlı yazılımları ve sıfır gün saldırılarını tespit ederek olası tehditlere karşı koruma sağlayan yazılım, aynı zamanda zararlı dosyaları, hatta gerekli olması halinde tüm cihazı, otomatik olarak karantinaya alıyor.



FortiDDoS: Dışarıdan ve içeriden sürekli olarak çeşitli teknolojileri kullanarak gelişmiş saldırılara karşı çok katmanlı bir güvenlik cihazı olarak internetin arkasına bu cihaz kuruldu. Böylelikle gelen saldırılar engellenip rapor halinde dönüştürüldü.