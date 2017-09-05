Avrupa Birliği’den, Air Berlin kredisine onay

AVRUPA Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Air Berlin’e Alman hükümeti tarafından verilmesi planlanan 150 milyon euroluk geçici köprü kredisinin Avrupa Birliği devlet yardım kurallarına uyduğu ve bu sebepten ötürü verilmesi önünde bir engel bulunmadığı belirtildi. İngilizcede ‘bridging loan’ olarak geçen köprü kredisi, uzun süreli sermaye oluşturuluncaya kadar bir işletmeye sunulan kısa süreli kredi olarak tanımlanıyor.

Kredinin amacının önümüzdeki aylarda Air Berlin’in varlıklarını satmak için gerekli müzakereleri yürütürken hizmet vermeye devam etmesini sağlamak olduğunun ifade edildiği açıklamada, sürecin sonunda havayolu şirketinin faaliyetlerini durdurup pazardan çıkmasının beklendiği de kaydedildi.

Komisyon’dan yapılan açıklamada, “Bu önlem, müflis Air Berlin’in Ortak Pazar’daki rekabeti haksız yere bozmadan düzenli bir şekilde kapanmasına olanak sağlayacaktır” denildi.

KREDİ PARÇA PARÇA VERİLECEK

Air Berlin’e verilecek kredi katı koşullara bağlanmış durumda. Parça parça verilecek olan krediye karşılık Air Berlin haftalık olarak likidite ihtiyacını belirtmek durumunda. Kredinin yeni kısımları ise ancak var olan bütün likidite kullanıldıktan sonra aktarılacak.

Ayrıca Alman hükümeti, Air Berlin’e verilen kredinin tamamının geri ödenmesiyle ya da şirketin mal varlıkları satılarak kontrollü iflasını sağlayacak bir plan sunmakla yükümlü olacak.

Air Berlin, 15 Ağustos’ta borsaya yaptığı açıklamada iflas başvurusunda bulunduğunu belirtmişti. Air Berlin’in son dönemde faaliyetlerine Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ana hissedar Etihad’ın yaptığı finansal katkılar sayesinde devam edebildiği belirtilirken, yüzde 29 hisse sahibi Etihad’ın söz konusu finansal desteği sürdürmeyeceğini bildirmesiyle birlikte şirketin devam edemeyeceği kaydedilmişti.

KARAR OLUMLU YANKI BULDU

AB’nin kararından sonra açıklama yapan Alman Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, “Komisyon’un hızlı ve pozitif kararını” olumlu karşıladığını söyledi.

Air Berlin’in İcra Kurulu Başkanı Thomas Winkelmann, Almanya hükümetinin “tam vaktinde” sağladığı kredi sayesinde iflas başvurusuna rağmen havayolunun uçmaya devam edebileceğini söyledi.

Air Berlin’in iflas sürecini yönetmek üzere görevlendirilen Frank Kebekus ise AB’nin hızlı kararının şirket için yatırımcı bulmak adına olumlu bir adım olduğunu söyledi. Kebekus, Air Berlin ile ilgilenen şirketlerin Eylül ayının ortasına kadar teklif verebileceklerini de sözlerine ekledi.