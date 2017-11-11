ArtÄ±k onlar da internetteme

ELÄ°MÄ°ZDE akÄ±llÄ± telefonlar, masamÄ±zda bilgisayarlar, duvarÄ±mÄ±zda akÄ±llÄ± televizyonlar... KÄ±sacasÄ± elektrik, su, doÄŸalgaz kadar artÄ±k internet de hayatÄ±mÄ±zÄ±n vazgeÃ§ilmez bir parÃ§asÄ± oldu. Ä°nternete olan ihtiyacÄ±mÄ±z bu cihazlarla artÄ±k sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Her geÃ§en gÃ¼n daha fazla cihaz internete baÄŸlanÄ±yor. Ã‡amaÅŸÄ±r makineleri, klimalar, bulaÅŸÄ±k makineleri, buzdolaplarÄ± akla gelen ilk Ã¶rnekler. YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l Ã¶nce tanÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanan prototip halindeki bu yeni nesil beyaz eÅŸyalar artÄ±k teknoloji maÄŸazalarÄ±nÄ±n raflarÄ±nda yerini almaya baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™de de satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan modeller, kullanÄ±cÄ±larÄ±n hayatÄ±nÄ± oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

UZAKTAN ERÄ°ÅžÄ°M

GeliÅŸtirilen yeni nesil modeller, evlerdeki veya ofislerdeki wi-fi modemlere kablosuz olarak baÄŸlanÄ±yor. KullanÄ±cÄ±lar, sahip olduklarÄ± akÄ±llÄ± telefon veya tablet modellerine satÄ±n aldÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼n uygulamasÄ±nÄ± indirdikten sonra, her iki cihaz internet Ã¼zerinden birbirine tanÄ±tÄ±lÄ±yor ve baÄŸlantÄ± iÅŸlemi tamamlanÄ±yor. BaÄŸlantÄ± saÄŸlandÄ±ktan sonra tÃ¼m kontrol iÅŸlemleri akÄ±llÄ± cihazlara geÃ§iyor. BaÅŸka bir deyiÅŸle siz evde olmasanÄ±z bile akÄ±llÄ± beyaz eÅŸyalar dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer ucundan dahi kontrol edilebiliyor. Ã–rneÄŸin; Ã§amaÅŸÄ±r makineleri baÅŸlatÄ±labiliyor, buzdolaplarÄ± iÃ§indeki kameralarla kontrol edilebiliyor, klimalar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labiliyor. KÄ±sacasÄ± gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Biz de buradan yola Ã§Ä±karak, TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±ÅŸa sunulan akÄ±llÄ± beyaz eÅŸyalarÄ± inceledik.

BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE UYGUN PROGRAMI Ã–NERÄ°YORLAR

ArÃ§elik, geliÅŸtirdiÄŸi â€˜HomeWhizâ€™ adÄ±ndaki Ã¼rÃ¼n ailesiyle Wi-Fiâ€™ye baÄŸlanan beyaz eÅŸyalar kategorisinde yer alÄ±yor. Bu Ã¼rÃ¼n ailesinin dikkat Ã§eken modelleri arasÄ±nda Ã§amaÅŸÄ±r makinesi modeli â€˜10143 WFâ€™ ve kurutma makinesi modeli â€˜3886 WFâ€™ var. KullanÄ±cÄ±larÄ±n akÄ±llÄ± telefon veya tabletlerine indirdiÄŸi uygulama ile kontrol edilen bu makinelerdeki dikkat Ã§eken Ã¶zelliklerin baÅŸÄ±nda birbirleriyle iletiÅŸime geÃ§mesi bulunuyor. Bu Ã¶zellik sayesinde Ã§amaÅŸÄ±r makinesi otomatik olarak kurutma makinesine program bilgisi gÃ¶nderiyor. Ã‡amaÅŸÄ±r makinesi: 2 bin 939 TL Kurutma makinesi: 2 bin 989 TL

ARIZAYI TEÅžHÄ°SÄ° EDÄ°YOR

Wi-Fi Ã¼rÃ¼nler ailesinde Vestelâ€™in satÄ±ÅŸa sunduÄŸu modellerin biri klima. â€˜Plazma Inverter Wi-Fiâ€™ klima modeli, akÄ±llÄ± ve telefon uygulamasÄ± Ã¼zerinden uzaktan kontrol ediliyor. Ã–rneÄŸin; uygulamayla klimanÄ±zÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilir ve eve vardÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda klimanÄ±n bulunduÄŸu ortamÄ± istediÄŸiniz sÄ±caklÄ±kta bulabilirsiniz. Buna ek olarak modelde yer alan arÄ±za tespit Ã¶zelliÄŸi de dikkat Ã§ekenler arasÄ±nda. 3 bin 89 TL

EV DIÅžINDAN BUZDOLABININ Ä°Ã‡Ä°NÄ° GÃ–RÃœN

Ä°nternete baÄŸlanan beyaz eÅŸya modellerinin en geniÅŸ ailesi LGâ€™de yer alÄ±yor. â€˜Smart ThinQâ€™ adÄ±ndaki model ailesiyle Wi-Fiâ€™ye baÄŸlanan Ã¼rÃ¼nler geliÅŸtiren LG, yeni nesil modellerini TÃ¼rkiyeâ€™de de satÄ±ÅŸa sunuyor. Smart ThinQ ailesinin buzdolabÄ± olan model, Ã¶zellikle iÃ§indeki kameralar sayesinde kullanÄ±cÄ±larÄ±n evin dÄ±ÅŸÄ±ndan bile akÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ± Ã¼zerinden buzdolabÄ±nÄ± kontrol edebilmesiyle dikkat Ã§ekiyor. BuzdolabÄ±nÄ±n soÄŸutma derecesi akÄ±llÄ± telefon Ã¼zerinden kontrol edilebiliyor. AyrÄ±ca modelin 33 inÃ§lik dokunmatik LCD ekranÄ± ve cama tÄ±klayÄ±nca otomatik aydÄ±nlatma tasarÄ±mlÄ± buzdolabÄ± kapaÄŸÄ± dikkat Ã§ekiyor.Â7 bin 999 TL

YEMEÄžÄ° â€˜CEPâ€™TEN PÄ°ÅžÄ°RÄ°N

Ä°nternete baÄŸlanan beyaz eÅŸyalara aÄŸÄ±rlÄ±k veren ÅŸirketlerin baÅŸÄ±nda Samsung geliyor. Daha Ã¶nce internete baÄŸlanan klima ve Ã§amaÅŸÄ±r makinesi gibi Ã¼rÃ¼nlerle dikkat Ã§eken Samsungâ€™un yeni akÄ±llÄ± cihazÄ± fÄ±rÄ±n oldu. â€˜Chef Collection FÄ±rÄ±nâ€™ adÄ±ndaki Ã¼rÃ¼n, Wi-Fi Ã¼zerinden internete baÄŸlanarak, akÄ±llÄ± telefonlarla evin her yerinden kumanda edilebiliyor. AkÄ±llÄ± telefona indirilen bir uygulama ile fÄ±rÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak, derecesini, sÃ¼resini ayarlamak ve tamamen kapatmak mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu gibi, Ã§alÄ±ÅŸmakta olan fÄ±rÄ±nÄ±n piÅŸirme sÃ¼resi, yemeÄŸin kaÃ§ dakikada piÅŸeceÄŸi ya da kaÃ§ derecede piÅŸtiÄŸi de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor. KullanÄ±cÄ±lar, dilerse seri iÃ§in Ã¶zel hazÄ±rlanan uygulama Ã¼zerinden Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± ÅŸeflerin tariflerine ulaÅŸarak, bu tariflere gÃ¶re lezzetler hazÄ±rlayabiliyor. FÄ±rÄ±n: 5 bin 599 TL

OYUN DÃœNYASI

FOOTBALL MANAGER 2018

FUTBOL meraklÄ±larÄ±nÄ±n vazgeÃ§emediÄŸi simÃ¼lasyon oyunlarÄ±ndan biri olan Football Manager 2018, satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Binin Ã¼zerinde yeniliÄŸin yer aldÄ±ÄŸÄ± oyunda geliÅŸtirilmiÅŸ keÅŸif raporlarÄ± yer alÄ±yor. 120 TL

HAFTANIN TRENDÄ°

YEDEKLEME ÃœSSÃœ

AKILLI telefon kullanÄ±mÄ±nda en Ã¶nemli noktalarÄ±n baÅŸÄ±nda yedekleme geliyor. Yedekleme iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in harekete geÃ§en SanDisk, â€˜iXpand Baseâ€™ adÄ±ndaki Ã¼rÃ¼nle dikkat Ã§ekiyor. iPhoneâ€™lar iÃ§in geliÅŸtirilen model TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±ÅŸta. 269 TL

UYGULAMA

KENDÄ° ÅžARKINIZI YAPIN

POLYJAMER, kullanÄ±cÄ±larÄ±n kendi ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± yaratmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Ä°stenilen tempo ve enstrÃ¼manlarÄ±n seÃ§imi yapÄ±ldÄ±ktan sonra ritim Ã§almaya baÅŸlayan uygulama Ã¶zellikle hiphop tarzÄ±nÄ± severlerin dikkatini Ã§ekecek. Ãœcretsiz