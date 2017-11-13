Arka Sokaklar 457.fragmanı yayınlandı.. Hüsnü ve Mesut kurtulacak mı?

Aylin'den Hakan'a sert tepki gelir. Hakan'ı başka kadınla uygunsuz yakalayan Aylin, Hakan'ı evden kovar. Evden kovulan Hakan, geceyi geçirmek için soluğu Mesut'un evinde alır.

Organizenin uzun zamandır peşinde olduğu mafya babasını yakalamak için Rıza Baba ve ekibi devreye girer. Ekip, yurt dışına kaçmak üzere olan mafya babası Çınar Demir'i yakalayabilecek mi?

Mesut, Cantekin’i kaçırdığıyla ilgili renk vermez. Cantekin’i, Özel Harekat’tan eski arkadaşı Hilmi’ye emanet eder. Turan’ın adamları durumdan haberdar olmuştur ve Hilmi’yi kaçırırlar. Rıza Baba, Hilmi’nin eski bir PÖH olduğunu öğrenince Mesut’tan şüphelenir. Hüsnü de, Mesut’un olayla ilgisi olduğunu düşünür ve gözler Mesut’a çevrilir.

Nazike, Ayla’ya Hüsnü’nün yalnızlığından bahseder ve kadınlar kafa kafaya verip Hüsnü’yü biriyle tanıştırmaya karar verirler. Ayla, emniyetten emekli, kocasını kaybetmiş olan Baş Komiser Gonca’yı Hüsnü’yle tanıştırmaya karar verir. Rıza’ya da durumu anlatır ve aracı olmasını ister.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI