Almula Merter 2 İngiliz kardeşi evlat edindi

Hayatını İngiltere’de sürdüren oyuncu Almula Merter evlat edinmeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Kızımız 4 yaşında, oğlumuz 4.5 aylık. Onlara alışveriş yaparken ağlıyorum. Eşim çok çocuk istiyordu. Tüp bebek denemeleri başarısız olmuştu. Robert’e biyolojik değil, ama kalbimle 2 evlat verdim.”

Almula Merter, sosyal medya hesabından duygularını böyle aktarmıştı:

HAMİLE KALBİM...

51 yasında ANNE oluyorum,heyecanımı anlatamam. Hem 1 degil, iki tane 4.5 aylık bir oğlum ve 4 yaşında bir kızım var artık...

Eve gelmelerine sayılı günler var. Alışverişe gidiyorum ve ağlamaktan o kadar zor ve uzun alışveriş yapıyorum ki😍😍 Ama annelik duygusu gerçekten dünyanın en büyük duygusu ve heyecanıymış, daha sarılamadık birbirimize, sayılı gün çabuk geçer derler ama geçmiyor işte.

Bazı arkadaşlarım ve çevremdeki bazı kişiler "Bu yaştan sonra sen delirdin mi, hayatın bitecek" diyorlar, ama sizin çocuğunuz var veya olmamasını tercih etmişsiniz ve bu yüzden beni anlayamazsınız. Tüp bebek denemelerimin sonuncusunda o buz gibi odada yatarken ve daha sonra kaybettiğimde,yürüyemediğimde,aklımı kaçırdığımı hissettiğimde ,nefes alamadığımda ben o kadar cok ağladım ki. O kadar acı çektim ki...O yüzden 51 yasından sonra hayata daha yeni başladığımı anlayamazsınız... Dua edin hayata faydalı çocuklar yetiştireyim ömrüm elverdiği sürece. Dua edin terkedilmiş iki çocugun hayatı değişsin. Dua edin sevgi onların kalbinde büyüsün, Dua edin hamile kalbim doğumunu gerçekleştirsin... Lütfen dua edin