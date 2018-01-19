« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Eğlence>Dans edebilir misiniz? - Sarı Mikrofon
Oynatma Listesi
EĞLENCE

Dans edebilir misiniz? - Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon bu kez sokakta gördüğü insanlara "Dans edebiliyor musunuz ? " sorusunu yöneltip , müzik açtı.Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.İzliyoruz.
GÜNCELLENME
YAYIN19.01.2018 - 09:52
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın