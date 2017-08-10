MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Almanya’da şirket iflasları mayısta arttı

Almanya’da şirket iflasları mayısta arttı

AA
10 Ağustos 2017 - 16:16Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 16:17

Almanya’da bu yılın mayıs ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da bu yılın mayıs ayında bin 764 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.6 yükseldi. Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da iflaslardan en çok 296 iflas davasıyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil sanayi ticaret sektörü etkilendi. Bunu 290 iflas başvurusuyla inşaat sektörü ve 227 başvuruyla profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler izledi.
Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, mayısta yaklaşık 1.6 milyar euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2016’nın mayıs ayında ise yaklaşık 2.1 milyar euroydu.
Kurumsal iflaslar dışında 8 bin 404 borçlu da mayıs ayında iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 arttı.

Etiketler: ALMANYA , Şirket , iflas
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri