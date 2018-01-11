Alman turist geri dönüyor

Türkiye’ye tatil rezervasyonlarında yüksek artış kaydeden tur operatörleri uçuş kapasitelerini artırma kararı aldı. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUİ, Almanya’dan Türkiye’ye erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış kaydettiklerini ve yaz sezonunda uçuş kapasitelerini artırdıklarını açıkladı. Stuttgart Turizm Fuarı (CMT) açılışında konuşan TUİ Almanya Turizm Şefi Stefan Baumert, “2018 yaz sezonu için rezervasyonlar çok iyi gidiyor” dedi. TUİ bu artış sonucu Antalya’ya uçuş kapasitelerini 100 bin koltuk arttırdıklarını açıkladı. Hamburg, Hannover, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Münih ve Stuttgart’tan Antalya’ya uçak seferleri artırılacak.



AİLELERİN TERCİHİ

Thomas Cook’a ait Öger Tours da 2018 yaz sezonu Türkiye rezervasyonlarında çok büyük artış kaydettiklerini belirtti. Öger Tours özellikle çocuklu ailelerin Türkiye’yi tercih ettiğini açıkladı. 2016’da TUİ’nin Türkiye rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 50 civarında düşüş kaydedildi. 2017’de de düşüş devam etti. 2018 erken rezervasyonlarındaki yüzde 70 artış Alman turistlerin tekrar Türkiye’ye geri döndüğünün en önemli işareti olarak nitelendi.