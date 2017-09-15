Ağustos ayına Türk kahvesi damga vurdu

BrandZone, Hurriyet.com.tr’ye özel 2017 Ağustos kampanya verilerini açıkladı. BrandZone verilerine göre; Ağustos ayı kampanyalarına Türk kahvesi damga vurdu. Türk kahvesinin Temmuz ayında 21 adet kampanyası yapılırken, bu rakam Ağustos ayında 73’e yükseldi. Buna göre Ağustos ayında en fazla kampanyası yapılan ürün 73 kampanyayla Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi olurken, 55 kampanyayla Pınar Doğal Yoğurt ikinci sırada, 48 kampanyayla Le Cola Light Kola üçüncü sırada yer aldı.

HIZLI TÜKETİM KAMPANYALARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Hızlı tüketim kampanyaları yükselişe geçti! BrandZone verilerine göre; hızlı tüketim kategorisinde Temmuz ayında 30 bin 596 kampanya düzenlenirken bu oran Ağustos ayında 35 bin 347’ye yükseldi. Bin 905 kampanyayla Unilever en fazla kampanya düzenleyen firma olurken, bin 890 kampanyayla Procter&Gamble ikinci, bin 851 kampanya ile Ülker üçüncü sırada yer aldı. Bin 64 kampanyayla Coca Cola dördüncü, 878 kampanyayla BİM beşinci, 858 kampanyayla Nestle altıncı sıraya yerleşti. 812 kampanyayla Yaşar Holding yedinci, 748 kampanyayla Benckiser sekizinci, 737 kampanyayla Eczacıbaşı dokuzuncu, 698 kampanyayla Henkel onuncu sırada yer aldı.

HAŞARE İLAÇ KAMPANYALARI AĞUSTOS AYINDA DA DİKKAT ÇEKTİ!

Mayıs ayı itibariyle artan haşare ilaç kampanyaları, Ağustos ayında da yüksek bir oranda seyretti. BrandZone verilerine göre; Mart ayında 13 adet haşere ilaç kampanyası düzenlenirken, Nisan ayında bu rakam 21’e, Mayıs ayında ise büyük bir artışla 202’ye yükseldi. Kampanya sayısı Haziran ayında 224, Temmuz ayında ise 323’e arttı. Ağustos ayında ise 247 kampanya düzenlendi.

Ağustos ayında haşere ilaç alanında en fazla kampanya düzenleyen firma 156 kampanyayla Raid olurken, 57 kampanyayla Detan ikinci sıraya, 19 kampanyayla Off üçüncü sıraya yerleşti.

DONDURMA KAMPANYALARI AĞUSTOS’TA ARTTI

BrandZone verilerine göre; Haziran ayında bin 17 dondurma kampanyası düzenlenirken, bu sayı Temmuz ayında 819’a düştü. Ağustos ayında yeniden yükselişe geçen kampanya sayısı bin 100’e yükseldi. En fazla dondurma kampanyası düzenleyen firma ise 415 kampanyayla Unilever oldu. 306 kampanyayla BİM ikinci sırada, 304 kampanyayla Natura üçüncü sırada yer aldı.