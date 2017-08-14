Adı Efsane 27. bölüm fragmanında Hakan allak bullak oluyor

Kanal D ekranlarının heyecan serüvenine devam eden dizisi Adı Efsane yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Adı Efsane yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gülsüm ve Reyhan konuşurken Hakan, Naz’ın babasının Sinan olduğunu öğrenmiştir. İşte, Adı Efsane yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Gülsüm ve Reyhan konuşurken Hakan, Naz’ın babasının Sinan olduğunu öğrenmiştir. Bu konuşma esnasında Hakan ve Naz’ı karşısında bulan Reyhan ise, Naz’ın gerçeği duymuş olması endişesiyle çaresizce kalakalmıştır.
Hakan ve Naz’ın sevgili olacakları haberini alan Sadık yıkılır. Kendince kurduğu hayaller ve aşkı ile dostluğu arasında zor bir sınav verecektir. Naz’ın kitabının arasına bıraktığı mektup ise, tüm dengeleri değiştirebilecek bir tehlikedir.
Diğer tarafta Fiko ve Çiler arasındaki sorunlar çözülse de, Fiko’nun Sibel’i unutması ve ondan uzaklaşması kolay değildir. Fiko’nun kendisini reddetmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Sibel kendisini unutturmamaya kararlıdır.
Reyhan’ın karşısına çıkıp vaktiyle yaptığı hata yüzünden af dileyen ve Reyhan tarafından reddedilen Sinan için ise orada yaşamasının bir neden kalmamıştır. Ancak, Sinan giderse bir kızı olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecektir. Sinan bu kararın eşiğindeyken Reyhan da, Hakan da kendi verecekleri kararların zorluklarını yaşamaktadırlar.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Tayfa, Durmaz Spor’a girebilmek için oynadıkları maçı kazanırlar; ancak, Ozan ve Sibel’in el ele tribünde görünmesi tüm dengeleri değiştirecektir. Hakan ise, maç sonrası konuşmak ve aralarındaki gerginliğe son vermek için dört gözle beklediği Naz’dan hiç beklemediği bir cevap alır. Sinan, Tayfa’yı galibiyeti kutlama yemeğine götürür. Naz, Mercan ve Çiler’in de dahil olduğu bu yemek, Ozan’ın Sibel’i kullanarak yaptığı plan sonucu Ozan ile Fiko karşı karşıya gelir. Fiko, Sibel’i Ozan’la el ele görmesinin üstüne bir de yemekte olanlar eklenince bir karar aşamasına gelir.
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