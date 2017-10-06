Acun Ilıcalı'dan o iddialara cevap

İşte Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:
Şeyma ve bir markanın işbirliğinde anlaşamadıklarına ve benim de bu konuda ısrarcı olduğuma dair bu haber tamamen hayal ürünüdür. Bahsedilen toplantının konusu Acun Medya’yla markanın işbirliğidir ve toplantı Acun Medya’da gerçekleşmistir.
Bu şekilde yalan haberler veya sosyal medyanın hastalıklı ruhları ne kadar saldırırsa saldırsın sevgili eşim Şeyma’ ya zarar veremezsiniz. Siz sevgiden uzaklaştıkça Şeyma'ya olan sevgi de o kadar artıyor. Bakın şu görüntülere. Sosyal medyada oluşan küçücük bir başlangıç şu an milyonlarca takipçiye dönüşmüş durumda. Bunların hepsi geçen gün O Ses Türkiye stüdyolarında çekildi. Ve bu gördüğünüz insanlar asla bazıları gibi art niyetli, nefret dolu, sevgisiz değiller.
Şeyma instagram’ı 1 yıldır aktif ve çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Türkiye'de son 1 yılda takipçi sayısı en çok artan kullanıcılardan biri. Televizyonda izlenen biri nasıl başarılıysa instagram’da içerik üretip çok takip edilen biri de o kadar başarılıdır. Şeyma’nın bir videosunun ulaştığı 3-4 milyonluk izlenme sayısına bugün televizyonda ulaşabilen program sayısı azdır.
Ama eğer merak ediyorsanız, ülkemizin çok çok önemli iki markasından biri Şeyma’yla işbirliği için anlaştı, diğeri de anlaşmak üzere ve bu konularla ilgili benim herhangi bir teşebbüsüm olmadı.
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