8. nesil canavarlar

AKILLI telefonlar ve tabletler en çok kullandığımız cihazlar olsa da bilgisayarların yeri ayrı. Özellikle oyun ve iş amaçlı kullanımlar gibi performans gerektiren işler için bilgisayarların yeri doldurulamıyor. Bilgisayarların kalbi ise işlemciler. Kullanıcıların her geçen gün artan performans talebini karşılamak için harekete geçen işlemci üreticileri yeni nesil modellerini sundu. Masaüstü ve dizüstü işlemciler konusunda dünyanın en büyük şirketi haline gelen Intel, son geliştirdiği 8’inci nesil işlemcilerle adeta performans şovu yapıyor.

YÜZDE 40 DAHA HIZLI

2017 sonunda çıkan Kaby Lake R ve 2018 başında sunulmaya başlanan Coffee Lake adındaki işlemciler performansı en üste taşıyan modeller. Bir önceki modellere göre yüzde 35-40 arasında daha fazla bir performans sağlayan Intel’in 8. nesil işlemcileri özellikle performans gerektiren işlerin üstesinden kolaylıkla geliyor. Intel’in geliştirdiği bu işlemciler de dizüstü (laptop) bilgisayarları üreticileri tarafından kullanılmaya başlandı. Bu hafta biz de Intel’in 8. nesil işlemcisini kulanan dizüstü modelleri bir araya getirdik.

EKRAN KALİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dell’in üst segmentte yer alan ‘XPS’ serisi yeni nesil işlemcilerle yenilendi. XPS 13 9360 adındaki model, Intel’in dört çekirdekli taban performansı 1.8 Ghz olan ‘i7 8550U’ işlemciyle çalışıyor. Modelin en çok dikkat çeken yanı ise ekranında. Full HD’den bir üst seviyede görüntü kalitesi sunan QHD’li 13.3 inçlik ekrana sahip olan model, ekrana 3200x1800 çözünürlük sağlayabiliyor. Ayrıca modelde, 256 GB SDD depolama kapasitesi, 8 GB ram, parmak izi okuyucusu, SD kart yuvası ve USB-C girişi özellikleri yer alıyor. 5 bin 600 TL

MASAÜSTÜ PERFORMANSINI DİZÜSTÜNE GETİRDİ

Yerli oyun bilgisayarı şirketi Monster, yeni modelleriyle 8. nesile ilk geçen ilk markalardan biri oldu. Monster’ın geliştirdiği üst seviyedeki ‘Tulpar T5 V15.1’ modeli, özellikle oyunseverlere masaüstü bilgisayarlarda alınan performansı dizüstünde sunuyor. Intel’in ‘Coffee Lake’ adındaki en üst seviyedeki işlemcisi olan ‘i7 8700K’ya sahip olan model, 6 çekirdekle 3.7 Ghz hız performansı yakalaya-biliyor. Modelin ekran kartı ise 6 GB’lık belleğe sahip olan nVIDIA GeForce GTX1060. Modelde ayrıca 16 GB’lık ram, Full HD 15.6 inçlik ekran, güçlü soğutma fan sistemi, ayarlanabilir aydınlatmalı klavye gibi özellikler yer alıyor. 8 bin 699 TL

HEM EKONOMİK FİYATLI HEM DE YENİ NESİL

Casper’ın 8. nesil işlemcileri kullanmaya başladığı modeller Nirvana ‘F650’ serisi oldu. Bu serideki ‘F650.8250-8145T-G’ adındaki model, hem üst düzey performansı hem de ekonomik fiyatıyla dikkat çekiyor. Intel’in 8. nesil ‘Kaby Lake R’ i5 8250U işlemcisini kullanan modelde ayrıca 12 GB ram yer alıyor. nVIDIA GeForce 940MX ekran kartına da sahip olan Casper’ın yeni modeli, yüzde 30 daha ince ekran kenarları ile zarif bir tasarıma sahip. 3 bin 199 TL

TASARIMDA DA İDDİALI

HP, şık tasarımlı model serisi olan Envy serisine, 8’inci nesil işlemcili modelleri de ekledi. Bu modellerden biri de ‘Envy 13-AD101NT’ adındaki seçenek. Modelde, Intel’in dört çekirdekli taban performansı 1.8 Ghz olan ‘i7 8550U’ işlemci yer alıyor. HP Envy’nin diğer dikkat çeken bir özelliği de hafifliği. 1.3 kilogram ağırlığında olan model, kullanıcılara taşınabilme konusunda da önemli bir avantaj sunuyor. Buna ek olarak HP Envy ailesinin yeni modelinde, 13 inçlik ekran, 8 GB ram, Bang & Olufsen markalı dört hoparlör ve 14 saate varan pil ömrü yer alıyor. Ayrıca 2 GB bellekli nVIDIA GeForce MX150 ekran kartının yer alması modelin dikkat çeken özellikleri arasında. 5 bin 699 TL

RAM KOZU VAR

Lenovo Ideapad serisinde yer alan ‘520-15IKB’ adındaki modelle 8. nesil işlemlere yer vermeye başladı. Intel Core i7 8550U modelini bulunduran model, dört çekirdekli 1.8 Ghz taban performansı sunabiliyor. Modelin en çok dikkat çeken yanı ise rakiplerine göre daha fazla ram’e sahip olması. 12 GB’lık ram ile birlikte gelen Lenovo Ideapad’in yeni üyesi kullanıcılara daha yüksek bir performans sunuyor. 2 GB bellekli nVIDIA GeForce MX150 ekran kartına sahip olan modelde ayrıca Full HD çözünürlüklü 15.6 inçlik bir ekran bulunuyor. 4 bin 499 TL

17.3 İNÇLİK DEV EKRAN

Acer, ‘A517-51G-59YH’ adındaki modelinde Intel’in yeni nesil işlemcilerini kullanıyor. Dört çekirdekli ve 1.60 GHz’lik taban hızına sahip olan Intel Core i5 8250U işlemcinin yer aldığı modelde, 17.3 inçlik dev bir ekran yer alıyor. 12 GB ram ve 1 terabytelık bir depolama kapasitesiyle gelen model, nVIDIA GeForce 150MX ekran kartıyla sunuluyor. Ekran kartının belleği ise 2 GB. 3 bin 499 TL

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

8 TERABYTE KAPIŞMASI

BİLGİSAYAR kullanıcılarının ayrılmaz bir parçası olan harici harddisklerin boyutları hızla artmaya devam ediyor. 8 terabyte’a kadar yükselen harici harddisklerin boyutlarındaki seçenekler de artıyor. Bu hafta 8 terabyte’lık kapasiteye sahip olan harddiskleri kıyasladık.