5 başarılı yöneticinin egzersiz rutini

Richard Branson'un egzersiz rutini: Uçurtma sörfü

67 yaşındaki başarılı iş adamı Branson, Virgin Group'un milyarder kurucusu. Ve yaşının onu egzersiz yapmaktan alıkoymasına asla izin vermiyor. Her sabah saat 5'te uyanıyor ve hemen egzersiz yapmaya başlıyor. Onun egzersiz rutinleri ise genelde, koşu, tenis, bisiklet; hatta uçurtma sörfünden oluşuyor. Branson bu kadar fazla egzersiz yapmasının, onun iki kat daha fazla çalışmasına olanak tanıdığını söylüyor.

Mark Cuban'ın egzersiz rutini: Kardiyo

Dallas Mavericks'in milyarder sahibi Cuban, 59 yaşında ve hala her sabah güne egzersiz yaparak başlıyor. Cuban, haftada altı ya da yedi gün 1 saat kardiyo yapıyor; basketbol oynuyor, kickboks yapıyor ve aerobik dersleri alıyor. Başarılı iş adamı ayrıca spor yaparken NBA'nın basket maçlarını izlemeyi sevdiğini söylüyor; bu sayede yorgunluğunu unutuyormuş.

Oprah'ın egzersiz rutini: Günde 10.000 adım

Oprah Winfrey, egzersiz konusundaki kararlılığını açıkça söylüyor ve ne olursa olsun günde 10.000 bin adım atmayı ihmal etmiyor. Milyarder kadın, egzersize zaman ayırmasının nedenini şu anlamlı cümlelerle açıklıyor: "Her gün beni iyi hissettiren bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve kendimi delirtmiyorum."

Jessica Alba'nın egzersiz rutini: Yoga ve savunma sporu

Alba, egzersiz konusunda elinden geleni yapmaya çalışıyor. The Honest Company'nın kurucusu, egzersiz olarak daha çok yoga ve savunma sporu yapmayı sevdiğini söylüyor. Alba egzersizden aldığı faydanın ise daha çok zihinsel olduğunu söylüyor: "Egzersiz yaptığımda kendimi daha mutlu ve daha üretken hissediyorum."

Tim Cook'un egzersiz rutini: Saat 03.45'te spor salonuna gitmek

Apple'nin CEO'su Tim Cook, kendi tabiriyle gerçek bir "fitness çılgını". Cook, günde 50 dakika egzersiz ve yaklaşık 8.000 adım da yürüyüş yapıyor. Güne 03.45'te başlıyor, e-postalarını kontrol ediyor ve hemen spor salonuna gidiyor.