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4 milyar TL tarım hasarı ödendi

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında bugüne kadar 6.5 milyar TL prim, 136 milyon dekar alan, 127 bin sera, 9 milyon hayvan sigortalandı. 11 yılda 124 milyar TL’lik tarımsal varlık teminat altına alınırken, 4 milyar TL de hasar ödemesi yapıldı. Tarım sigortalarının 2018 yılının değerlendirildiği toplantıya TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Genel Müdür Yusuf Cemil Satoğlu katıldı. İsmail Kemaloğlu, 6,5 milyar TL’lik primin 3 milyar TL’sini çiftçilerin ödediğini, 3.5 milyar TL’sinin devlet katkısı olduğunu belirterek, “Çiftçimiz 3 milyar TL prim ödemesinin karşılığında 4 milyar TL hasar ödemesi aldı’’ dedi.

Kemaloğlu, 2017’de, toplamda 1.6 milyar TL’lik prim üretimi olduğunu, çiftçinin 764 milyon TL ödediğini, devletin 864 milyon TL katkıda bulunduğunu ifade ederek, geçen yıl ilk defa kuraklığı buğdayda sigorta kapsamına aldıklarını, 2018 yılı itibarıyla yeni tahıl ürünlerinin de İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında olduğunu kaydetti. Kemaloğlu, şunları söyledi: “2018’de ilk defa kadın ve 30 yaş altı genç çiftçilere ödeyecekleri primde yüzde 5 indirim yaptık. Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları sigortaları kapsamında olan hastalık teminatına epidemik ve ihbarı mecburi hastalıkların büyük bir çoğunluğu ilave edildi.”

Ahmet Genç ise şunları söyledi: “Başlangıçta don ve kuraklık riskleri kapsamda değildi. Dolu vardı ve paket halinde bazı riskler vardı. Hayvancılıkta da sadece süt sığırları kapsamdaydı. Bunlara primin yüzde 50’si oranında destek veriliyordu. 2007’de don teminatı, 2017’de kuraklık teminatı verilmeye başlandı. Don teminatında yüzde 67’ye varan prim desteği var. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında yüzde 60 devlet desteği var.”

Etiketler: TARSİM , gazetehaberleri
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