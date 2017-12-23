2017'de sinemanın en iyileri

EN İYİ KADIN OYUNCU

Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

Selin Gürel yazdı: İzlemeye doyamadık

‘İşe Yarar Bir Şey’ filminde Leyla rolünü canlandıran Köklükaya’nın performansını Selin Gürel şöyle değerlendirdi: “Filmi izlerken, sinemanın Başak Köklükaya’dan neden bu kadar uzun süre mahrum kaldığını soruyor insan. ‘Süt’ten sonra sinemaya dönüşü biraz gecikmiş olsa da, ‘İşe Yarar Bir Şey’ gibi ona çok yakışan bir film olması ziyadesiyle anlamlı. Sanki dönmek için hep bu günü beklemiş... İzlemeye doyamadık. “



Ecem Uzun

Geçen sene ‘Tereddüt’ filmindeki performansının da etkisiyle jürimizin ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçtiği Uzun, bu sene Reha Erdem’in ‘Koca Dünya’sında yine ışıldayarak, 2017’ye iz bıraktı.

Demet Evgar

Başrolünü oynadığı ‘Aile Arasında’ gişe rekorları kırarken, yeteneklerine daha önceden vâkıf olduğumuz Evgar’ı ne kadar özlediğimizi anladık. Neyse ki oyuncu bu sefer arayı bu denli açmayacak. Evgar, 2018’de Ümit Ünal’ın imzasını taşıyan ‘Sofra Sırları’ ve Onur Ünlü yapımı ‘Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok’ ile yeniden karşımızda olacak.

EN İYİ ERKEK OYUNCU



Engin Günaydın (Aile Arasında)

Mehmet Açar yazdı: Doğru yazar, doğru karakter

Sinema eleştirmeni ve yazar Mehmet Açar, ‘Aile Arasında’nın Fikret’i Günaydın’ın neden Türkiye’nin en iddialı komedyenlerinden biri olduğunu yazdı: “Engin Günaydın doğru yazar ve doğru karakterle buluştuğunda harika işler çıkarabilecek bir oyuncu. ‘Aile Arasında’ da bunun bir örneği. Belli ki Gülse Birsel, onun neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Kadınlarla arası iyi olan Fikret karakterinin erkek dünyasına yabancılığı, bazen sert erkeğe dönüşmesi gerçekten çok komik anlara vesile oluyor... Kız istemeye gittiğindeki sıkıntılı halleri ve özellikle Kebapçı Haşmet’e ayar vermeye gittiği sahne çok eğlenceli. Engin Günaydın iyi bir komedi oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.”



Muhammet Uzuner

Uğur Vardan, oyuncunun Orhan Eskiköy imzalı ‘Taş’ filmindeki performansını şöyle anlatıyor: “Muhammet Uzuner bazı kadrajlar itibariyle Dostoyevski adeta!” Belirtmekte yarar var: Oyuncu, jüriden aldığı puanlarla zirveyi zorladı.



Berke Karaer

‘Koca Dünya’da ilk kez kamera karşısına geçen Berke Karaer, henüz 18 yaşında. Lise 1’den terk olan oyuncu, yedek parça işinde fatura keserken bir ajansa yazılmış ve gelen ilk iş Reha Erdem filmi olmuş. Genç yıldız adayı, performansıyla kendine verilen şansı boşa kullanmadığını gösterdi.

EN İYİ YÖNETMEN



Reha Erdem (Koca Dünya)

Burak Göral yazdı: Hipnoz etkisi yaratan sahnelerin yönetmeni

Oybirliğiyle en iyi yönetmen seçilen Reha Erdem’i Burak Göral ‘Hipnoz etkisi yaratan sahnelerin yönetmeni’ olarak tanımlıyor ve şöyle anlatıyor: “Reha Erdem filmlerinin ortak dertlerinden biridir. ‘Koca Dünya’daki gibi kendisini arafta kalmış hisseden gençlerin, kadınların doğaya sığınma çabası... Filmlerinde ne bulacağınızı iyi bilirsiniz. Önce şahane tasarlanmış afişleriyle sizi çağırır. Hipnoz etkisi yaratan sahneler kurmuştur. Diyaloğa ancak gerektiği yerde gerektiği kadar yer vermiş, sinemanın görsel olanaklarını sonuna kadar kullanmıştır. Bu özellikleriyle temasal anlamda çizgisi dışındaki bir hikâyede nasıl bir sonuç çıkaracağını da ayrıca merak ettirir. Bakalım bir gün bize böyle bir sürpriz yapacak mı?”

JÜRİ

Uğur Vardan - Hürriyet sinema eleştirmeni

Atilla Dorsay - Sinema eleştirmeni

Selin Gürel - Sinema eleştirmeni

Burak Göral - Sinema eleştirmeni

Mehmet Açar - Sinema eleştirmeni

Evrim Kaya - Sinema eleştirmeni