Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>15 akaryakıt şirketine 3,97 milyon lira ceza

15 akaryakıt şirketine 3,97 milyon lira ceza

AA
18.01.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 15 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 977 bin 538 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, mevzuatta belirlenen niteliklere uygun sorumlu müdür çalıştırılmaması, LPG yetkili personel belgesi olmayan personel çalıştırılması, akaryakıt istasyonu içerisinde veya bitişiğinde gizli yer altı tankları ve tanklarda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurulması, istasyonda dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, yeterli şart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmali yapılması, ilan edilen fiyatın üstünde bir fiyattan akaryakıt satılması, kuruma bilgi sunulmasını sağlayan sistemin sürekli olarak kurumun erişimine sağlanmaması ve bayi denetim sistemine ilişkin eksikliklerin giderilmemesi gibi nedenlerle 15 akaryakıt şirketine toplam 3 milyon 977 bin 538 lira ceza uygulandı. EPDK, benzer sebeplerle 13 şirketten de yazılı savunma istedi.

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri