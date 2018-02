11 adımda griple savaş rehberi

Soğuk algınlığına ve gribe yakalanmamak için ilk adım ne olmalı?

İşin sırrı, iyi beslenmek, yeterince su içmek ve yeterli uyku... Aşınızı yaptırın, merak etmeyin geç kalmadınız. Odayı ve ortamınızı da düzenli olarak havalandırın.

Hastalanmamak için daha başka ne yapabiliriz?

Kahvaltıda kaliteli proteinlerin yer aldığı yumurta, peynir gibi besinler tabağınızda bulunmalı. Haftada iki-üç kez balık yemek ve her gün herhangi bir ara öğünde iki tam ceviz tüketmek sağlığa katkı sağlıyor. Düzensiz ve az uyuyanların vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara daha kolay yakalanıyorlar. Beyin, karaciğer, akciğerler hatta kaslarının bile sorunsuz çalışabilmesi için sıcaklığı kontrol edebilmesi ve hormon salgılaması gerek. Uykusuz kalmak vücudun bunları yapmasını zorlaştırıyor.

Kapalı ve kalabalık ortamdan kaçınmak çözüm mü?

Gün içinde farkında olmasak da her yere dokunuyoruz. El sıkışmak, kumanda tutmak, kapı açmak, masaya temas etmek, kalem paylaşmak gibi birçok hareketimizle etkileşim halindeyiz. Dolayısıyla yemek yemeden önce ellerimizi bol köpüklü suyla yıkamamız lazım. Kalabalık (toplu taşım araçları, hastane, kapalı çalışma ortamları ve ortak dinlenme yerleri vb.) ortamlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklar için birer istasyon görevi görüyor. Böyle yerler mümkün olduğunca az kullanılmalı.

Gribin en iyi ilacı evde dinlenmek mi?

Vücut direncini artırmanın en iyi yolu, ona kendini onarmak için zaman tanımak. Vücudumuz virüsleri yok etmek için savaşçı hücreler üretiyor. Bu savaşçı hücreleri oluştururken de onu strese sokacak ortamlardan uzak durmak gerek. Çünkü stres altında savaşçı hücrelerin oluşması yavaşlıyor ve vücut direnci düşüyor. Bu durumda iyileşme süreci uzuyor. O nedenle dinlenmek gribin en iyi ilacı diyebiliriz.

Antibiyotik almak şart mı?

İlaç almak, hele hele hemen antibiyotiklere başlamak hiç doğru değil. Antibiyotikler bağırsaklarımızdaki iyi bakteriler olan probiyotikleri de yok ediyor ve bağışıklığımızı düşürüyor. Gerçekten bakteriyel bir enfeksiyon geçirmediğiniz sürece antibiyotikten uzak durmak gerek. Vücudun genel direncini artırıcı sıcak bitki çayları içmek iyi çözüm. Cezveye bir yemek kaşığı kuru nane ve bir bardak su koyup kaynatın. Bu nane çayını süzerek bardağınıza koyun ve bir tatlı kaşığı bal ve yarım limon suyu ekleyerek için.

Terleyerek toksinleri atmak iyileşmek için doğru bir uygulama mı?

Gripte terlemek ateş düşmesine yardımcı olur. Ancak terledikten sonra ılık duş almakta ve pamuklu ince kıyafetler tercih etmekte fayda var. Terli terli oturmak ya da terin üzerinizde kuruması vücut ısımızı negatif etkiliyor, hastalığın şiddetlenmesine neden oluyor.

Daha fazla su içmek bizi neden iyileştirir?

Kış aylarında susama hissi azaldığı için günlük su tüketimi yetersiz kalıyor. Bu durum toksin birikimine zemin hazırlıyor ve hastalıklara yakalanma riski artıyor. Grip ya da soğuk algınlığında ateş ve terlemeyle de su kaybı olduğu için toksinler daha çok birikiyor ve iyileşme süreci uzuyor. Böyle dönemlerde su içmeye ayrıca özen göstermek gerek.

Grip/nezle olmuşsak hangi besinlere sarılmayız?

-- Doğal probiyotikler içeren yiyecekleri yani ev yapımı turşu, şalgam suyu, yoğurt, kefir, peynir ve tarhanaya soframızda daha büyük yer açmak gerekiyor.

-- Tek başına probiyotik yemek yetmiyor. Bağırsakta prebiyotik etki gösteren pırasa, bamya, soğan, sarmısak, muz, elma ve kurubaklagillere de daha çok yer açacağız.

-- C vitamini açısından zengin kivi, limon, turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzeler de hastalıkla mücadelede destekçilerimiz.

-- Yumurta, balık, et ve organik tavuğu da mutlaka dönüşümlü olarak tüketmek gerek.

-- Karabiber, zencefil ve zerdeçalı her tür yemeğe ve içeceğe gönül rahatlığıyla eklenebilir.

Hastalık hissettiyseniz ilk yapmanız gereken ne?

-- Ilık ve rahat ortamda bulunun, ağır fizik aktivitelerinden uzak durun.

-- Nemlendiriciler ve su buharı kullanarak çevrenin nemini artırın. Çevrenin nemini artırmak göğüs tıkanıklığının kaybolmasına yardım eder.

-- Boğaz ağrılarını azaltmak için ılık, tuzlu suyla gargara yapın.

-- Enfeksiyon hastalıklarının belirtilerinin başladığı dönemde ek C vitamini ve diğer koruyucu takviyelerin alınması hastalığa karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hafif geçirmemizi sağlayabilir.

Hastalar için vitaminli bir iksir tarifi var mı?

-- Var. Hem de iki tane... Tavuklu karabiberli tarhana çorbası için iki organik tavuk budunu iyice haşlayın. Etlerini ince ince ayırın. Tavuk suyuyla ev yapımı tarhanayı güzelce pişirin. İçine tavuk etlerini, az zencefil, bol limon ve karabiber ekleyin.

-- Prebiyotik değeri çok yüksek olan başka bir içecek için, birer avuç taze pazı, ıspanak, maydanoz, roka, tere, nane, bir yeşil elma, bir kabuklu limon ve bir parça taze zencefili katı sebze sıkacağından geçirin, günde iki bardak kadar için.

