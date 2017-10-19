10 günde 3 kat zamlandı

Türkiye’nin en önemli domates üretim merkezlerinden biri olan Çanakkale’yi diğer illerden ayıran en önemli faktör ise tarla domatesi üretimi. Lezzeti ve kalitesiyle sofraların vazgeçilmezi olan Çanakkale domatesinde ilk 2 turfanın ardından son turfan evresine geçildi. Kumkale Ovası başta olmak üzere Çanakkale’nin değişik bölgelerinden toplanan domatesler önce pazarları sonra da evleri dolduruyor.

Temmuz ayından bu yana 2 hasat dönemi geçiren domates son turfanın gerçekleştiği bugünlerde geçtiğimiz 2 hasat döneminde domatesin fiyatı 40-50 kuruş civarındayken bugünlerde 1.20 liradan tarlada satılıyor. Üreticiler ise bu durumdan oldukça memnun oldu. Kumkale Ovasında son turfanı gerçekleştiren domates üreticileri, TUTA ile mücadelede önemli başarılar elde edildiği için ürünlerde rekolte kırıldığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını ifade ettiler.

'CİDDİ ŞEKİLDE BAŞARILI BİR ÜRETİM VAR BÖLGEMİZDE'

Çanakkale domatesinde son turfan üretimine başlamış bulunduklarını belirten Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale domatesi nisan ayının ortaları ile beraber fideler tarlalara dikilir ve bu dikim Temmuz ayının ortasına kadar devam eder. Üç turfan şeklinde Çanakkale'de domates ekimi yapılır. İlk, orta ve son turfan olarak. Şu anda son turfan domateslerin üretimi başlamıştır ve ciddi şekilde başarılı bir üretim var bölgemizde" dedi.

'SON TURFAN DOMATES ÜRETİCİMİZ MEMNUN OLACAKTIR'

Ülke genelinde iki milyon ton domates üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Kaya, "İki ton dönüm domates üretimi vardır. Bunun yaklaşık yüzde beşi yani yüz bin dönüm civarında da Çanakkale'de domates dikimi yapılmaktadır. Bu da ülke toplam üretiminin aşağı yukarı yüzde beşini yapmaktadır. Biz ilk ve orta turfanda domates fiyatları noktasında bir şey söylemek gerekirse ilk ve orta turfanda domates fiyatları 40-50 kuruşlara adar inmiş durumdaydı. Bu da üreticimizi ekonomik olarak zor duruma sokmuştu. Son turfan domateslerin üretime başlaması ile beraber bölgemizde domates fiyatları 80 kuruş-1 lira şuanda da 1.20 kuruşlar konuşulmaya başlandı. Bunun bu şekilde istikrarlı gitmesi durumunda bu bölgemizde özellikle Çanakkale domatesi dediğimizde Kumkale Ovası aklımıza gelir. Çünkü aralık ayının ortalarına kadar bu bölgede domates vardır. En son domates tarla domatesi olarak pazarlara bu bölgeden gider. Eğer bu fiyat istikrarı da 1.20 kuruşlar, 1.50 kuruşlar civarında devam ederse son turfan domates üreticimiz memnun olacaktır" diye konuştu.

'SON TURFANDA DOMATES FİYATLARI ÜÇ KAT ARTTI'

Hastalıklar ile de mücadele noktasında üreticimizin ciddi şekilde uğraşları vardı diyen Kaya, "Bu uğraşlar neticesinde de hastalıklarla da mücadelede üreticimiz ciddi şekilde başarılı oldu ve çok kaliteli bir şekilde üretim gerçekleşti. Fiyat istikrarı da bu şekilde devam ederse üreticimizin yüzünün güleceğini düşünüyoruz. Son turfanda domates fiyatları üç kat arttı. Bir hafta on gün öncesine kadar biz bu bölgeden 40 kuruşa 50 kuruşa domates satarken şuanda 1.20 kuruşa 1.30 kuruşa domates satmaya başladık. Bu rakamlara da baktığımız zaman Çanakkale domatesi on gün önceye göre üç kat artmış durumda diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BU FİYAT İSTİKRARI BÖYLE DEVAM EDER"

Domatesi üreticisi Kumkale Köyü Muhtarı 63 yaşındaki Fikret Kanlı ise, "Çanakkale bölgesinde, Kumkale Ovasında bu zamana kadar üretici olarak fiyatlarımızda hiç istikrar yoktu. Maliyetinin altında domates satıyorduk. Fakat son üç gündür domates fiyatlarında bir iyileşme oldu. Bunun nedeni de domatesimizin çok kaliteli olduğundan dolayı ve bakımlarının tuta ile mücadelede Kumkale olarak başarılı olduk. Onun için fiyatlar iyileşti. Tüccarımız memnun, üreticimizde fiyatlar iyileştiği için memnun. İnşallah bu fiyat istikrarı böyle devam eder ve biz üreticiler için faydalı olur" ifadelerini kullandı.



