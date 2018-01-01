1 milyon taşeronun kadro başvuruları için süreç bugün başladı

TAŞERON çalışanların kadroya alınmasında takvim ve uygulanacak esaslar belli oldu. Buna göre, başvurular bugün başlayacak ve 10 gün içinde

tamamlanması zorunlu olacak. Kalan tarihler içinse, tavsiye niteliğinde süreler oluşturuldu.

Tüm süreçlerde bir aksama olmazsa 2 Nisan sonu itibariyle kadro işlemleri tamamlanmış olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan taşeron çalışanların kadroya alınmasına ilişkin usul ve esaslara göre, genel ve özel bütçeli kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları ve düzenleyici-denetleyici kurumlardaki taşeron çalışanlar kadroya alınacak. Kapatılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Şeker Kurumundaki personel için de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olacak.

HASTANELER DE KAPSAMDA

Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için, işin en az yüzde 70’lik kısmının işçilik ve işçilikle ilgili kalemler olması gerekecek. Ayrıca personelin tüm çalışma saatlerinin idare için kullanılması da esas olacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin ihaleler kapsama girmeyecek. Kamu-özel ortaklığı kapsamındaki sağlık kurumlarında çalışan personel ise kapsama girecek.

HAKLARINDAN FERAGAT

Kadroya geçmek isteyen personel, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağına ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini, idareye yazılı olarak bildirecek. İdareye açtıkları dava varsa da, mahkemeye başvurarak vazgeçmek zorunda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ise, taşeron işçilerin kıdem tazminatlarında bu süreç nedeniyle bir kayıp olmayacağını açıklamıştı.

40 GÜN İÇİNDE

2 Ocak’ta başlayacak taşeron işçi başvurularının 10 gün içinde tamamlanmasının ardından, oluşturulacak tespit komisyonları, 40 gün içinde hak sahiplerini ilan edecek. 3 günlük dönem ise, bu kararlara itiraz süreci olacak. 3 günün bitmesinin ardından 7 günde ilanlar kesinleşecek. 20 gün içinde sınav yapılacak. Sınava itiraz süresi de 4 gün olacak. İtiraz süresinin bitmesinin ardından da 5 gün içinde kadrolar kesinleşecek.

Valilik ve emniyet inceleyecek

KADROYA alınacak olanlar için bakanlıklar ve Ankara’daki merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, taşra teşkilatları içinse il valiliklerinden arşiv taraması topluca istenecek. Gelen bilgileri değerlendirmek, tespit komisyonlarının yükümlülüğünde olacak.

Kadro için yapılacak sınav, yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı olabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı olarak da yapılabilecek. Sınavla ilgili süreçleri yürütmek için sınav komisyonları kurulacak. Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin sadece internette ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların çalıştığı konulardan seçilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şart olacak. Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde ise, yazılı sınavdan en az elli puan alınması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.

Çöp işleri de kapsamda

BELEDİYELERDEKİ taşeron çalışanların belediye şirketleri kapsamına alınmasında da benzer kurallar geçerli olacak Park ve bahçe bakım ve onarımı işlerine, çöp toplama işlerine, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine bakanlar da belediye şirketi kadrosuna alınacak.