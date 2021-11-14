Ezineli Yahya Çavuş kimdir? Ezineli Yahya Çavuş belgeselinin oyuncuları

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Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu’na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran ve işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek çıkarmanın başarısız olmasını sağlayan Yahya Çavuş’un hayatı belgesel oldu. Dünya harp tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlık destanı, televizyonda ilk kez bu akşam saat 22.00’da TRT Belgesel’de.

Belgeselde yerli ve yabancı bilim insanlarının görüşlerine yer verildi



Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, yönetmenliğini Muhammet Erkam Bülbül, senaristliğini ise Ömer Erbil üstlendi. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu’yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırdı. Belgeselin hazırlanmasında torunları ve torunlarının çocuklarının anlatımlarıyla, Yahya Çavuş Köyü’ndeki sözlü anlatımlardan yararlanıldı.

Ezineli Yahya Çavuş

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Yahya Çavuş, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, daha sonra isminin verildiği Koçali köyünde 1887 yılında dünyaya geldi.

Balkan Savaşları'nda Osmanlı Ordusunda görev alan Yahya Çavuş, Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edildiğinde tekrar cepheye gitti. Çanakkale Cephesi'nde 9. Tümen'e bağlı 26. Alay 3. Tabur 10. Bölük 1. Takım Komutanı olan Yahya Çavuş, işgal güçlerinin çıkarma yapması ihtimaline karşı bağlı olduğu alayın Seddülbahir'i savunmakla görevlendirilmesi üzerine bu bölgeye geçti.

İşgal güçlerinin 25 Nisan 1915 sabahı 5 ayrı noktaya çıkarma yapmaya başlamasının ardından bunlardan biri olan Ertuğrul Koyu'nda göğüs göğüse yaşanan muharebede, 10. Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır yaralanması ve savaş dışı kalması ile bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Tecrübesini ortaya koyan Yahya Çavuş, bölüğüne gösterdiği hedefin ateş altına alınmasını emretti. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı.

Ertuğrul Koyu Harekatı'nın ikinci günü Yahya Çavuş bacağından yara almasına rağmen hayatta kalarak geri çekilmeyi başardı ve Kirte köyü yakınındaki 26. Alay Karargahı'na ulaştı. Tedavisinin ardından yeniden muharebe alanın dönen Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3. Kirte Muharebeleri'nde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasının ertesi günü şehit oldu. Ertuğrul Koyu'ndaki harekatta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.