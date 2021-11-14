Ezineli Yahya Çavuş kimdir? Ezineli Yahya Çavuş belgeselinin oyuncuları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Milli Takımda rüzgar tersine döndü 6-0 sonrası Kuntz ve Güneş...Milli Takım'da rüzgar tersine döndü! 6-0 sonrası Kuntz ve Güneş...#A Milli Futbol Takımı
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğluna Lütfü Türkkan tepkisi15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi#Kılıçrdaroğlu
AK Partide gündem asgari ücret Yarın görüşülecekAK Parti'de gündem asgari ücret! Yarın görüşülecek#Asgari Ücret
ABDden savaşa hazır olun mesajı... NAZİ planı masadaABD'den 'savaşa hazır olun' mesajı... NAZİ planı masada!#Rusya
Yunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakise zor soruYunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakis'e zor soru!#Yunanistan
Tartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacakTartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacak!#Koronavirüs
Ölümü Türkiye’yi sarmıştı İşte gerekçeli karar… Anneden şok sözlerÖlümü Türkiye’yi sarmıştı! İşte gerekçeli karar… Anneden şok sözler#Leyla Aydemir
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Babasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu Türkiyenin dört bir yanına satıyorBabasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor#Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
HABERLERYaşam Haberleri

Ezineli Yahya Çavuş kimdir? Ezineli Yahya Çavuş belgeselinin oyuncuları

#Ezineli Yahya Çavuş#Ezineli Yahya Çavuş Kimdir#Yahya Çavuş
Ezineli Yahya Çavuş kimdir Ezineli Yahya Çavuş belgeselinin oyuncuları

Çanakkale Savaşları'nda büyük yararlılıklar gösteren ve yaralanmasının ardından tedavisi sırasında şehit olan Ezineli Yahya Çavuş'un hayatı belgesele konu olmuştu. Çanakkale Savaşları sırasında 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini durduran Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanını konu alan “Ezineli Yahya Çavuş” belgeseli, televizyonda ilk TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Ezineli Yahya Çavuş kimdir?

Haberin Devamı

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu’na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran ve işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek çıkarmanın başarısız olmasını sağlayan Yahya Çavuş’un hayatı belgesel oldu. Dünya harp tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş’un kahramanlık destanı, televizyonda ilk kez bu akşam saat 22.00’da TRT Belgesel’de.

Belgeselde yerli ve yabancı bilim insanlarının görüşlerine yer verildi

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, yönetmenliğini Muhammet Erkam Bülbül, senaristliğini ise Ömer Erbil üstlendi. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş’u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş’un annesi Hanife Dudu’yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırdı. Belgeselin hazırlanmasında torunları ve torunlarının çocuklarının anlatımlarıyla, Yahya Çavuş Köyü’ndeki sözlü anlatımlardan yararlanıldı.

Ezineli Yahya Çavuş

Haberin Devamı

Yahya Çavuş, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, daha sonra isminin verildiği Koçali köyünde 1887 yılında dünyaya geldi.

Balkan Savaşları'nda Osmanlı Ordusunda görev alan Yahya Çavuş, Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edildiğinde tekrar cepheye gitti. Çanakkale Cephesi'nde 9. Tümen'e bağlı 26. Alay 3. Tabur 10. Bölük 1. Takım Komutanı olan Yahya Çavuş, işgal güçlerinin çıkarma yapması ihtimaline karşı bağlı olduğu alayın Seddülbahir'i savunmakla görevlendirilmesi üzerine bu bölgeye geçti.

İşgal güçlerinin 25 Nisan 1915 sabahı 5 ayrı noktaya çıkarma yapmaya başlamasının ardından bunlardan biri olan Ertuğrul Koyu'nda göğüs göğüse yaşanan muharebede, 10. Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır yaralanması ve savaş dışı kalması ile bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Tecrübesini ortaya koyan Yahya Çavuş, bölüğüne gösterdiği hedefin ateş altına alınmasını emretti. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı.

Ertuğrul Koyu Harekatı'nın ikinci günü Yahya Çavuş bacağından yara almasına rağmen hayatta kalarak geri çekilmeyi başardı ve Kirte köyü yakınındaki 26. Alay Karargahı'na ulaştı. Tedavisinin ardından yeniden muharebe alanın dönen Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3. Kirte Muharebeleri'nde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasının ertesi günü şehit oldu. Ertuğrul Koyu'ndaki harekatta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ezineli Yahya Çavuş#Ezineli Yahya Çavuş Kimdir#Yahya Çavuş

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti